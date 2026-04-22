Nie żyje legenda polskiego sportu. Trener, który dał Polsce historyczny medal

22 kwietnia 2026 14:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polski sport pogrążył się w żałobie. Nie żyje Stanisław Majorek – jeden z najważniejszych trenerów w historii polskiej piłki ręcznej. To właśnie on współtworzył jeden z największych sukcesów Biało-Czerwonych na arenie międzynarodowej.

fot. Warszawa w Pigułce

Informację o jego śmierci przekazał Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Szkoleniowiec miał 88 lat.

Twórca historycznego sukcesu Polski

Stanisław Majorek zapisał się złotymi zgłoskami w historii sportu. W 1976 roku podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu współprowadził reprezentację Polski, która zdobyła brązowy medal.

To był moment przełomowy dla polskiej piłki ręcznej – sukces, który do dziś wspominany jest jako jeden z najważniejszych w tej dyscyplinie.

Lata pracy z reprezentacją

Majorek przez lata budował siłę kadry narodowej. Wspólnie z Januszem Czerwińskim, a później także z innymi trenerami, prowadził reprezentację Polski w latach 70.

Pod jego wodzą Biało-Czerwoni osiągali również wysokie miejsca na mistrzostwach świata:

– 4. miejsce w 1974 roku
– 6. miejsce w 1978 roku

To był okres, w którym Polska należała do światowej czołówki.

Kariera i życie po sporcie

Stanisław Majorek urodził się w 1937 roku w Pleśnej koło Tarnowa. Był absolwentem krakowskiej uczelni wychowania fizycznego i już w młodym wieku związał swoje życie ze sportem.

Po zakończeniu pracy z reprezentacją nie odszedł od piłki ręcznej. Przez lata działał w strukturach Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpływając na rozwój kolejnych pokoleń trenerów i zawodników.

Doceniony za swoje osiągnięcia

Za swoją działalność został wielokrotnie uhonorowany. Otrzymał m.in.:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
– najwyższe wyróżnienia środowiska piłki ręcznej

Jego wkład w rozwój tej dyscypliny w Polsce jest nie do przecenienia.

Co to oznacza dla polskiego sportu?

– odszedł jeden z najważniejszych trenerów w historii piłki ręcznej
– współtwórca olimpijskiego sukcesu z 1976 roku
– człowiek, który wychował kolejne pokolenia sportowców
– symbol złotej ery polskiej piłki ręcznej

Śmierć Stanisława Majorka to koniec pewnej epoki. Jego dorobek i osiągnięcia na zawsze pozostaną częścią historii polskiego sportu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna