Nie żyje legenda światowej muzyki. Zmarł tuż po przewiezieniu do szpitala
Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Neil Sedaka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku i twórca przeboju „Oh Carol”, zmarł w wieku 86 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się zaledwie kilka godzin po doniesieniach o nagłej hospitalizacji w Los Angeles.
Wiadomość wstrząsnęła fanami na całym świecie.
Nagła hospitalizacja i dramatyczny finał
Artysta trafił do szpitala w trybie pilnym po niespodziewanym incydencie medycznym. Jak przekazały amerykańskie media, walka o jego życie trwała tylko kilka godzin. O śmierci poinformował jako pierwszy portal TMZ, a następnie potwierdziła ją rodzina muzyka.
Bliscy podkreślili, że jego odejście było dla nich całkowitym zaskoczeniem. W wydanym oświadczeniu zaznaczyli, że stracili nie tylko ikonę muzyki, lecz przede wszystkim męża, ojca i dziadka.
Kariera, która trwała dekady
Neil Sedaka urodził się 13 marca 1939 roku w Nowym Jorku. Swoją muzyczną drogę rozpoczął w drugiej połowie lat 50. jako członek zespołu The Linc-Tones. Szybko jednak rozpoczął karierę solową, która przyniosła mu międzynarodową sławę.
W 1957 roku świat usłyszał jego pierwszy wielki przebój „The Diary”. Prawdziwą ikoną popkultury uczyniły go kolejne utwory, w tym „Oh Carol”, który stał się jednym z najważniejszych hitów swojej epoki.
Sedaka nie tylko śpiewał. Był także wybitnym kompozytorem. W trakcie swojej kariery stworzył ponad 500 piosenek dla innych artystów. Współpracował m.in. z Connie Francis, The Carpenters, ABBĄ czy zespołem Eruption.
Nie potrafił żyć bez sceny
Choć w 2022 roku zakończył działalność kompozytorską, nie zrezygnował z koncertowania. Występował regularnie, także w Europie, utrzymując bliski kontakt z publicznością. Scena była dla niego naturalnym środowiskiem przez niemal całe życie.
Dla wielu fanów był symbolem złotej ery amerykańskiego popu i rock and rolla.
Świat reaguje
W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów od fanów i artystów, którzy podkreślają jego wkład w historię muzyki rozrywkowej. Wspominają nie tylko jego głos i melodie, ale także wpływ, jaki wywarł na kolejne pokolenia twórców.
Odejście Neila Sedaki zamyka ważny rozdział w historii światowej muzyki. Jego utwory wciąż jednak rozbrzmiewają w rozgłośniach radiowych i na playlistach milionów słuchaczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.