Nie żyje legendarny dramaturg i zdobywca Oscara. Miał 88 lat
Świat kultury stracił jedną ze swoich najważniejszych postaci. W wieku 88 lat zmarł Tom Stoppard – właściwie Tomáš Straussler – brytyjski dramaturg i scenarzysta czeskiego pochodzenia, uważany za jednego z najwybitniejszych autorów teatralnych XX i XXI wieku. Jego dorobek, nagrody i wpływ na literaturę dramatyczną pozostawiły niezatarty ślad w historii światowej sztuki.
Autor „Rosencrantza i Guildensterna nie żyją” i laureat Oscara
Stoppard urodził się w 1937 roku w Zlínie, jednak po dramatycznych losach wojennych trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie stworzył swoją pisarską legendę. Zasłynął przede wszystkim teatralną twórczością, pełną humoru, filozoficznych refleksji i błyskotliwych dialogów.
Do jego najważniejszych dzieł należą m.in.:
– „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją”,
– „Arcadia”,
– „Prawdziwe rzeczy”,
– „Rock’n’Roll”,
– „The Coast of Utopia”.
W świecie filmu zdobył światową sławę jako współautor scenariusza do hitu „Zakochany Szekspir” („Shakespeare in Love”), za który otrzymał Oscara i Złoty Glob w 1999 roku.
Jeden z najważniejszych dramatopisarzy swoich czasów
Twórczość Stopparda była kojarzona z intelektualną precyzją, mistrzostwem języka i wyjątkową umiejętnością łączenia tematów egzystencjalnych z lekką ironią. Jego sztuki wystawiano w najsłynniejszych teatrach świata, a krytycy niezmiennie podkreślali jego unikalne połączenie erudycji i dowcipu.
Przez wiele lat uchodził za głos, który redefiniował współczesny dramat – odważnie przekraczając granice gatunków i tradycji teatralnych.
Tom Stoppard właśc. Tomáš Straussler (88) – 🇬🇧 dramaturg i scenarzysta pochodzenia czeskiego, zdobywca Oscara i Złotego Globu (1999) za scenariusz do filmu „Zakochany Szekspir".
Życie twórcy naznaczone historią
Stoppard urodził się jako Tomáš Straussler, ale po wybuchu II wojny światowej jego rodzina musiała uciekać przed nazistowską agresją. Po śmierci ojca w czasie wojny wyemigrował wraz z matką do Anglii, gdzie przyjął nowe nazwisko i nową tożsamość. W dorosłym życiu często wracał do swoich korzeni – nie tylko artystycznie, ale także w sferze osobistej.
Świat żegna jedną z najważniejszych postaci współczesnego dramatu
Odejście Stopparda to potężna strata dla świata kultury. Pozostawił po sobie dzieła, które przez dekady będą analizowane, reinterpretowane i wystawiane na scenach od Londynu po Tokio.
Jego wpływ na teatr i kino jest niepodważalny, a twórczość – ponadczasowa.
