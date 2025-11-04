Nie żyje legendarny polski kompozytor. Jego przeboje nuciła cała Polska
Polska kultura straciła jednego z najwybitniejszych twórców muzyki rozrywkowej i filmowej. W wieku 84 lat zmarł Jerzy Derfel – pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent, którego utwory wykonywali najwięksi artyści polskiej sceny. Jego muzyka rozbrzmiewała w filmach Stanisława Barei, w teatrach, kabaretach i na estradzie, a jego piosenki nuciła cała Polska.
Twórca przebojów i muzyki do klasyki polskiego kina
Jerzy Derfel był jednym z tych artystów, których praca towarzyszyła Polakom przez dekady – często niepostrzeżenie, lecz zawsze z ogromnym wpływem na brzmienie epoki. To on skomponował muzykę do niezapomnianych filmów Stanisława Barei, takich jak „Miś” czy „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”. W pierwszym z nich pojawił się nawet na ekranie – jako dyrygent. Jego kompozycje do filmów „Bez znieczulenia” Andrzeja Wajdy i „Droga” Sylwestra Chęcińskiego również przeszły do historii polskiej kinematografii.
Na jego koncie znajduje się blisko 200 piosenek, które wykonywali tacy artyści jak Alicja Majewska, Ewa Bem, Halina Kunicka, Wojciech Młynarski, Magda Umer czy Artur Barciś. Jego utwór „Bywają takie dni” do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniósł Alicji Majewskiej zwycięstwo w opolskim konkursie „Debiuty” w 1975 roku – od tego momentu jego nazwisko na stałe zapisało się w historii polskiej muzyki.
Przyjaciel artystów i człowiek wielkiego serca
Informację o śmierci kompozytora przekazała m.in. aktorka Joanna Trzepiecińska, która w poruszającym wpisie pożegnała swojego przyjaciela i ojca chrzestnego swojego syna. „Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek. Żegnaj, Przyjacielu…” – napisała. Kondolencje złożyła również Maja Komorowska, nazywając go po prostu „Wielkim Artystą”.
Jerzy Derfel przez wiele lat współpracował z Wojciechem Młynarskim, tworząc muzyczne duety, które wyznaczały standardy elegancji, ironii i liryzmu w polskiej piosence. Wspólnie budowali repertuar, który łączył inteligencję tekstu z subtelną, melodyjną kompozycją.
Uhonorowany przez państwo, zapamiętany przez publiczność
W 2004 roku Jerzy Derfel został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Otrzymał je za wybitny wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki muzycznej.
Jego dorobek pozostanie w pamięci kolejnych pokoleń – zarówno poprzez filmowe ścieżki dźwiękowe, jak i niezapomniane utwory, które wciąż rozbrzmiewają w polskich domach i na scenach.
Jerzy Derfel miał 84 lata.
