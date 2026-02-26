Nie żyje legendarny polski muzyk. Miał 54 lata

26 lutego 2026 13:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Środowisko metalowe w Polsce pogrążyło się w żałobie. Zmarł Andrzej „Quack” Kułakowski – gitarzysta, który współtworzył początki jednej z najważniejszych formacji ekstremalnych w kraju. Muzyk miał 54 lata.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Informację o jego śmierci przekazali przyjaciele oraz muzycy, z którymi występował na początku lat 90. Z nekrologu wynika, że artysta odszedł 8 lutego. Wiadomość dotarła do opinii publicznej z opóźnieniem.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 26 lutego o godzinie 10:00 w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie. Po mszy Andrzej „Quack” Kułakowski zostanie pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym. O szczegółach poinformowała rodzina oraz przyjaciele muzyka.

Współtworzył fundamenty polskiego death metalu

W latach 1991–1993 Kułakowski był gitarzystą łódzkiego zespołu Imperator, uznawanego za jednego z pionierów death metalu w Polsce. W tym okresie grupa nagrała koncertowy materiał „Live In Tarnów 06.12.91”, który do dziś pozostaje ważnym dokumentem w historii krajowej sceny ekstremalnej.

Byli koledzy z zespołu wspominają go jako osobę zaangażowaną i oddaną muzyce. Gitarzysta Piotr „Bariel” Tomczyk napisał, że był to najmocniejszy skład Imperatora w tamtym czasie, a współpraca układała się naturalnie już od pierwszych spotkań próbnych w Łodzi i Warszawie.

Początki zespołu Hate

Zobacz również:

Równolegle Andrzej „Quack” Kułakowski znalazł się w gronie współzałożycieli warszawskiej formacji Hate. Zespół powstał na początku lat 90., początkowo pod nazwą Infected. W pierwszym składzie znaleźli się Adam „ATF Sinner” Buszko (wokal, gitara), Andrzej „Quack” Kułakowski (gitara), Marcin „Martin” Russak (bas) oraz perkusista Piotr „Mittloff” Kozieradzki.

Hate w kolejnych latach stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich grup metalowych na świecie, koncertując w Europie i Stanach Zjednoczonych. Kułakowski był częścią jej najwcześniejszego etapu, współtworząc fundament pod późniejsze sukcesy zespołu.

Śmierć Andrzeja „Quacka” Kułakowskiego to bolesna strata dla fanów ciężkich brzmień oraz dla całego środowiska muzycznego, które pamięta początki polskiej sceny deathmetalowej z pierwszej połowy lat 90.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl