Nie żyje legendarny żołnierz AK i BCh. „Sokół” walczył o Polskę już jako nastolatek

17 maja 2026 18:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nie żyje płk dr inż. Zbigniew Zaborowski ps. „Sokół” – żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, uczestnik ruchu oporu, naukowiec i wieloletni działacz kombatancki. Informację o jego śmierci przekazał w niedzielę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

fot. Warszawa w Pigułce

„Na wieczną wartę odszedł płk. dr inż. Zbigniew Zaborowski ps. „Sokół”” – napisał szef MON w mediach społecznościowych. Podkreślił również, że pułkownik do końca życia przypominał o bohaterstwie polskiej wsi i żołnierzy walczących o niepodległość.

Walczył o Polskę już jako młody chłopak

Zbigniew Zaborowski urodził się w 1928 roku we wsi Zagrody koło Opola Lubelskiego. W czasie II wojny światowej, jeszcze jako nastolatek, wstąpił do Batalionów Chłopskich. Pełnił funkcję łącznika i przewodnika, a po scaleniu BCh z Armią Krajową przeszedł szkolenie wojskowe i brał udział w akcji „Burza”.

Był świadkiem niemieckich zbrodni i dwukrotnie został aresztowany pod zarzutem działalności konspiracyjnej.

Po wojnie również nie złożył broni

Po zakończeniu wojny działał w antykomunistycznym Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W czasach PRL był represjonowany przez aparat bezpieczeństwa.

Później związał swoje życie z nauką i techniką wojskową. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, uzyskał stopień doktora inżyniera i przez wiele lat pracował jako konstruktor oraz autor publikacji naukowych związanych z technologiami wojskowymi.

Do końca angażował się w działalność kombatancką i przypominał o historii żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Armii Krajowej.

Kilka dni wcześniej otrzymał wyjątkowe wyróżnienie

Minister obrony narodowej poinformował, że jeszcze kilka dni temu miał okazję przekazać pułkownikowi i jego rodzinie pamiątkowy ryngraf jako podziękowanie za służbę Ojczyźnie.

Śmierć płk. Zbigniewa Zaborowskiego poruszyła środowiska kombatanckie i osoby związane z historią polskiego podziemia niepodległościowego.

