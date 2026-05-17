Nie żyje legendarny żołnierz AK i BCh. „Sokół” walczył o Polskę już jako nastolatek
Nie żyje płk dr inż. Zbigniew Zaborowski ps. „Sokół” – żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, uczestnik ruchu oporu, naukowiec i wieloletni działacz kombatancki. Informację o jego śmierci przekazał w niedzielę wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Na wieczną wartę odszedł płk. dr inż. Zbigniew Zaborowski ps. „Sokół”” – napisał szef MON w mediach społecznościowych. Podkreślił również, że pułkownik do końca życia przypominał o bohaterstwie polskiej wsi i żołnierzy walczących o niepodległość.
Walczył o Polskę już jako młody chłopak
Zbigniew Zaborowski urodził się w 1928 roku we wsi Zagrody koło Opola Lubelskiego. W czasie II wojny światowej, jeszcze jako nastolatek, wstąpił do Batalionów Chłopskich. Pełnił funkcję łącznika i przewodnika, a po scaleniu BCh z Armią Krajową przeszedł szkolenie wojskowe i brał udział w akcji „Burza”.
Był świadkiem niemieckich zbrodni i dwukrotnie został aresztowany pod zarzutem działalności konspiracyjnej.
Po wojnie również nie złożył broni
Po zakończeniu wojny działał w antykomunistycznym Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” (WiN). W czasach PRL był represjonowany przez aparat bezpieczeństwa.
Później związał swoje życie z nauką i techniką wojskową. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, uzyskał stopień doktora inżyniera i przez wiele lat pracował jako konstruktor oraz autor publikacji naukowych związanych z technologiami wojskowymi.
Do końca angażował się w działalność kombatancką i przypominał o historii żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Armii Krajowej.
Kilka dni wcześniej otrzymał wyjątkowe wyróżnienie
Minister obrony narodowej poinformował, że jeszcze kilka dni temu miał okazję przekazać pułkownikowi i jego rodzinie pamiątkowy ryngraf jako podziękowanie za służbę Ojczyźnie.
Śmierć płk. Zbigniewa Zaborowskiego poruszyła środowiska kombatanckie i osoby związane z historią polskiego podziemia niepodległościowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.