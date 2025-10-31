Nie żyje Rafał Wójcik. Legenda polskiego sportu i olimpijczyk. Miał 53 lata

Zmarł Rafał Wójcik (1972–2025) – jeden z najwybitniejszych polskich biegaczy długodystansowych przełomu XX i XXI wieku. Jak poinformował portal maratonczyk.pl, sportowiec zmarł 30 października 2025 roku po ciężkiej chorobie. Miał 53 lata.

Był człowiekiem niezwykle pogodnym, cenionym zarówno jako zawodnik, trener, jak i żołnierz. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku, a także na Mistrzostwach Świata w Helsinkach (2005) i Mistrzostwach Europy (1998, 2002, 2006). Jego rekord życiowy na dystansie 3000 metrów z przeszkodami – 8:17,09 – pozostaje jednym z najlepszych wyników w historii polskiej lekkoatletyki.

Dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w maratonie (w latach 2005 i 2006), wielokrotnie triumfował także w biegach przełajowych i ulicznych. W 2007 roku zajął drugie miejsce w Maratonie Warszawskim.

Jeszcze w 2024 roku ukończył Maraton Dębno z czasem 2:51:00, mimo że już wtedy zmagał się z ciężką chorobą – czerniakiem złośliwym. Zmarł 30 października około godziny 3:00 w nocy.

Msza święta żałobna odbędzie się 4 listopada o godzinie 12:00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Szczecinie (Plac Zwycięstwa 1). Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Rafał Wójcik zapisał się w historii polskiego sportu jako niezwykle pracowity, skromny i serdeczny człowiek, który całe życie poświęcił bieganiu i pasji do sportu.

Niech spoczywa w pokoju.

