Nie żyje Ryszarda Nowaczewska. Tworzyła miejsce uwielbiane przez Warszawiaków

4 marca 2026 14:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W lokalnej społeczności pojawiła się smutna wiadomość. Zmarła Ryszarda Nowaczewska, osoba od lat związana z działalnością znanej lodziarni „Lody z Michaliną”. Informację o jej śmierci przekazała rodzina w poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

fot. Warszawa w Pigułce

Jak poinformowali bliscy, Ryszarda Nowaczewska odeszła nagle w domu, w otoczeniu rodziny. Przez ostatnie lata zmagała się z ciężkimi chorobami, jednak do końca walczyła z ogromną determinacją.

Rodzina podkreśla, że była osobą silną, dumną i niezwykle wytrwałą.

Kim była Ryszarda Nowaczewska

Zmarła była współtwórczynią i filarem lodziarni „Lody z Michaliną”. To właśnie ona miała pomysł na jej powstanie i przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w prowadzeniu firmy.

Na początku działalności to ona witała klientów przy ladzie, obsługując ich przy okienku z lodami. Z czasem zajmowała się wieloma sprawami związanymi z funkcjonowaniem lokalu, zarówno od strony kulinarnej, jak i organizacyjnej.

Bliscy podkreślają, że to dzięki jej pracy powstały pierwsze receptury smaków lodów oraz rozwiązania organizacyjne, które pozwoliły rozwinąć działalność.

„Była instytucją”

Rodzina w opublikowanym pożegnaniu napisała, że dla wielu osób była kimś znacznie więcej niż tylko właścicielką czy współpracownikiem.

„Była instytucją” – podkreślono w krótkim, ale bardzo emocjonalnym wpisie.

Ryszarda Nowaczewska była opisywana jako kobieta ciepła, przedsiębiorcza i niezwykle zaangażowana w rozwój rodzinnego biznesu.

Ostatnie pożegnanie

Jak przekazali bliscy, odeszła nagle, gdy wszyscy byli w domu. Jej śmierć pozostawiła rodzinę w głębokiej żałobie.

W pożegnaniu podpisali się najbliżsi: Ryszard, Maria, Grzegorz i Sławomir Nowaczewscy.

Na końcu wpisu pojawiły się słowa modlitwy: „Wieczne odpoczywanie racz dać jej Panie”.

Co to oznacza dla czytelników

Dla wielu mieszkańców i klientów lodziarni była osobą, którą kojarzyli z tym miejscem od lat. Informacja o jej śmierci poruszyła osoby związane z lokalną społecznością oraz klientów, którzy przez lata odwiedzali rodzinny lokal.

Takie wiadomości przypominają, że za wieloma popularnymi miejscami stoją konkretni ludzie, ich pasja oraz wieloletnia praca.

