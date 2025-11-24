Nie żyje Stanisław Fiszer. Odszedł twórca, który zmienił oblicze Warszawy
Świat architektury poniósł ogromną stratę. W wieku 90 lat zmarł Stanisław Fiszer, wybitny polsko-francuski architekt, którego projekty na stałe zapisały się w przestrzeni Warszawy i wielu europejskich miast. Jego odejście poruszyło środowisko twórców, urbanistów i wszystkich, którzy doceniają sztukę budowania nowoczesnych, harmonijnych przestrzeni.
Stanisław Fiszer należał do grona najważniejszych architektów współczesnych, łączących polską wrażliwość przestrzenną z francuską szkołą projektowania. Przez lata mieszkał i tworzył we Francji, a jednocześnie aktywnie działał w Polsce, angażując się w prestiżowe realizacje stolicy.
To właśnie Fiszer był autorem projektów, które wyróżniały się elegancją, funkcjonalnością i szacunkiem dla miejskiego kontekstu. Jego prace obejmują tak rozpoznawalne obiekty jak:
– Centrum Giełdowe w Warszawie,
– Articom Center,
– Miasteczko Orange,
– oraz jedną z najważniejszych rewitalizacji, Arkady Kubickiego u podnóża Zamku Królewskiego.
Jego wizja była odważna, ale jednocześnie subtelna – potrafił łączyć nowoczesność z historią, światło z przestrzenią, a funkcję z estetyką. Dla wielu młodych architektów stanowił wzór myślenia o architekturze jako o sztuce dialogu – z miastem, z tradycją i z człowiekiem.
Środowisko architektoniczne żegna go jako mistrza, wizjonera i twórcę o ogromnej kulturze projektowej. Jego prace wciąż pozostaną żywą częścią tkanki miejskiej, a nazwisko – synonimem elegancji i europejskiego stylu.
Odejście Stanisława Fiszera to koniec pewnej epoki w polskiej architekturze. Dziedzictwo, które po sobie pozostawił, będzie inspirować kolejne pokolenia projektantów i mieszkańców miast, których przestrzenie zmieniały się dzięki jego wizjom.
