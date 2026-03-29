Nie żyje wieloletni poseł Lewicy. Przez dekady reprezentował Polaków w Sejmie

29 marca 2026 18:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska scena polityczna pogrążona jest w żałobie. W wieku 77 lat zmarł wieloletni parlamentarzysta Lewicy, który przez lata był jedną z rozpoznawalnych postaci w Sejmie i aktywnie działał na rzecz rolnictwa oraz spraw społecznych.

Fot. Pixabay/ Warszawa w Pigułce

Informacja, która poruszyła polityków

Wiadomość o śmierci polityka pojawiła się w piątkowe popołudnie i szybko obiegła środowisko polityczne. Głos zabrało wielu przedstawicieli różnych opcji, podkreślając jego doświadczenie, zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz obywateli.

Był postacią, która łączyła różne środowiska i cieszyła się szacunkiem także poza własnym zapleczem politycznym.

Trzy dekady w polskim parlamencie

Romuald Ajchler urodził się 19 stycznia 1949 roku w Dusznikach w Wielkopolsce. Po raz pierwszy został wybrany do Sejmu w 1993 roku i reprezentował okręg pilski.

Mandat posła sprawował przez pięć kadencji, zasiadając w Sejmie II, III, IV, VI i VII kadencji. Jego aktywność parlamentarna obejmowała niemal 30 lat, aż do 2023 roku.

Był jednym z tych polityków, którzy konsekwentnie budowali swoją pozycję dzięki pracy i relacji z wyborcami.

Silnie związany z rolnictwem

Zmarły poseł szczególnie angażował się w sprawy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Jego działalność była mocno zakorzeniona w realiach Wielkopolski, z którą był związany przez całe życie.

Dla wielu wyborców był reprezentantem ich codziennych problemów i rzecznikiem ich interesów na forum ogólnopolskim.

Pożegnanie pełne szacunku

Śmierć Romualda Ajchlera potwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W swoim wpisie podkreślił jego oddanie regionowi, doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawy publiczne.

Wspomnienia, które pojawiły się po jego odejściu, pokazują, że był nie tylko politykiem, ale także osobą cenioną za bezpośredniość i pracowitość.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

