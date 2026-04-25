Nie żyje współzałożyciel Plarformy Obywatelskiej i kandydat na Prezydenta RP. Zmarł Andrzej Olechowski
Polska scena polityczna straciła jedną ze swoich ważnych postaci. Nie żyje Andrzej Olechowski – ekonomista, dyplomata i były minister. Miał 78 lat. Informację o jego śmierci potwierdził w rozmowie z Interią Marcin Bosacki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Olechowski przez lata był aktywny zarówno w polityce krajowej, jak i na arenie międzynarodowej. Pełnił funkcję ministra finansów w 1992 roku, a następnie – w latach 1993–1995 – kierował polską dyplomacją jako szef MSZ.
Był również jednym z współtwórców Platformy Obywatelskiej. Razem z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem współzakładał ugrupowanie, które odegrało kluczową rolę w polskiej polityce po 2000 roku.
Urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Ukończył studia ekonomiczne w Warszawie, a następnie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Swoją karierę zaczynał jako analityk i ekspert, szybko zyskując uznanie w środowisku gospodarczym.
Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, gdzie był wiceprezesem, a także pełnił funkcje doradcze przy najwyższych szczeblach władzy. W latach 90. doradzał również prezydentowi RP w sprawach ekonomicznych.
Jego doświadczenie wykraczało poza Polskę. Współpracował z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ czy Bank Światowy w Waszyngtonie. Był także autorem licznych publikacji dotyczących finansów i gospodarki.
Olechowski dwukrotnie ubiegał się o urząd prezydenta – w 2000 oraz 2010 roku. Choć nie odniósł zwycięstwa, jego kandydatury były szeroko komentowane i miały wpływ na debatę publiczną.
Jego śmierć zamyka ważny rozdział w historii polskiej transformacji i polityki po 1989 roku.
