Nie żyje znana aktorka. Była gwiazdą kultowego serialu
Wielka Brytania żegna legendę ekranu. Patricia Routledge, niezapomniana odtwórczyni roli Hiacynty Bucket w serialu „Co ludzie powiedzą?”, zmarła w wieku 96 lat. Informację potwierdził jej menedżer – aktorka odeszła 3 października we śnie, otoczona miłością najbliższych.
Ikona brytyjskiego humoru
Patricia Routledge urodziła się w 1929 roku na przedmieściach Liverpoolu. Już w młodości pasjonowała się teatrem, a jej niezwykły głos sprawił, że zaczynała od występów muzycznych jako mezzosopran i kontralt. Prawdziwą sławę zdobyła jednak na małym ekranie.
Największą popularność przyniósł jej sitcom „Co ludzie powiedzą?”, gdzie wcielała się w Hiacyntę Bucket – ekscentryczną panią domu, która obsesyjnie dbała o pozory i społeczne konwenanse. Ta rola uczyniła ją ikoną brytyjskiej komedii, a widzowie pokochali jej charakterystyczny sposób bycia.
Świat ją zapamięta
BBC przypomina, że Patricia Routledge była „absolutnym fenomenem sceny i ekranu”. Jej bohaterka Hiacynta Bucket na zawsze pozostanie symbolem angielskiego humoru i satyry na klasowe aspiracje. Serial w Polsce także cieszył się ogromną popularnością – wielu widzów do dziś cytuje kultowe powiedzonka Hiacynty.
Co to oznacza dla czytelnika
Śmierć Patricii Routledge to pożegnanie z jedną z największych osobowości brytyjskiej telewizji. Jej role bawiły pokolenia i stały się częścią kultury masowej. Jeśli pamiętasz „Co ludzie powiedzą?”, to właśnie teraz możesz wrócić do serialu i raz jeszcze zanurzyć się w świecie, w którym Hiacynta Bucket „ratowała honor rodziny” w najzabawniejszy możliwy sposób.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.