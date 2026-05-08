Nie żyje znany polityk Koalicji Obywatelskiej. Zmarł po ciężkiej chorobie
Dotarła smutna wiadomość z Opolszczyzny. Zmarł Ryszard Zembaczyński – wieloletni samorządowiec, były wojewoda opolski i trzykrotny prezydent Opola. Miał 77 lat. O jego śmierci poinformowali przedstawiciele władz regionu.
Polityk przez dziesięciolecia należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci życia publicznego w regionie. Jego działalność miała realny wpływ na rozwój Opola i całego województwa.
Opole żegna jednego z najważniejszych samorządowców
Informacja o śmierci Zembaczyńskiego szybko obiegła lokalne środowiska. Współpracownicy i samorządowcy podkreślają jego ogromne doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców.
Marszałek województwa opolskiego przypomniał, że był to człowiek, który przez lata współtworzył region i potrafił prowadzić dialog nawet w trudnych momentach. Podobne głosy pojawiły się ze strony władz miasta.
Obecny prezydent Opola zwrócił uwagę na jego styl działania – spokojny, rzeczowy i pozbawiony politycznej agresji. W wielu komentarzach powtarza się jedno określenie: „polityk starej szkoły”.
Od wojewody do wieloletniego prezydenta miasta
Ryszard Zembaczyński urodził się w 1948 roku. Swoją karierę zaczynał jeszcze w czasach PRL, kiedy objął funkcję wojewody opolskiego. Po zmianach ustrojowych ponownie powierzono mu to stanowisko, które pełnił do 1998 roku.
Jednym z najtrudniejszych momentów jego urzędowania była powódź z 1997 roku. To wtedy kierował działaniami w czasie katastrofy, która dotknęła dużą część Opola.
Na początku XXI wieku związał się z Platformą Obywatelską. W 2002 roku wygrał wybory na prezydenta Opola i utrzymał to stanowisko przez trzy kolejne kadencje. Funkcję pełnił aż do 2014 roku.
Choroba i ostatnie lata życia
W ostatnich latach życia zmagał się z chorobą Parkinsona, o której publicznie mówił już ponad dekadę temu. Mimo problemów zdrowotnych pozostawał ważną postacią dla wielu środowisk.
Był również ojcem Witolda Zembaczyńskiego, posła znanego z działalności w Sejmie.
Koniec ważnej epoki
Śmierć Ryszarda Zembaczyńskiego zamyka istotny rozdział w historii Opola. Dla wielu mieszkańców pozostanie symbolem stabilnego samorządu i spokojnego stylu uprawiania polityki.
