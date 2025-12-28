Niebezpieczna niedziela na drogach. Apel GDDKiA do wszystkich kierowców

28 grudnia 2025

 

Warunki na drogach w wielu regionach kraju wyraźnie się pogorszyły. Choć wszystkie drogi krajowe pozostają przejezdne, GDDKiA ostrzega przed śliską nawierzchnią, opadami śniegu i mżawką oraz silnym wiatrem, które mogą znacząco utrudnić jazdę i zwiększyć ryzyko kolizji.

Trudna sytuacja na drogach. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność

Poranek przyniósł pogorszenie warunków na wielu drogach w Polsce. Choć wszystkie drogi krajowe pozostają przejezdne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed śliską nawierzchnią, opadami oraz silnym wiatrem. W części kraju jazda może być szczególnie niebezpieczna.

Ślisko i niebezpiecznie w kilku regionach

Według danych GDDKiA lokalna śliskość występuje m.in. w województwie warmińsko-mazurskim oraz lubuskim. Problemy zgłaszane są na wybranych odcinkach dróg krajowych, gdzie nawierzchnia może być oblodzona lub mokra po opadach. Kierowcy muszą liczyć się z wydłużoną drogą hamowania i ograniczoną przyczepnością.

Opady śniegu, mżawka i mgła

Sytuację dodatkowo pogarszają warunki atmosferyczne. Śnieg i deszcz ze śniegiem pojawiają się m.in. w województwach południowych, centralnych i wschodnich. W wielu regionach notowana jest mżawka, a miejscami także mgła, która znacząco ogranicza widoczność. W rejonach podgórskich Karpat możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o około 10 centymetrów.

Silny wiatr i trudne warunki w górach

GDDKiA zwraca uwagę na silny i porywisty wiatr, szczególnie na północy i wschodzie kraju. Porywy mogą dochodzić do około 80 km/h, a w górach nawet do 120 km/h. Wysoko położone odcinki dróg w Karpatach i Sudetach mogą być narażone na zawieje i zamiecie śnieżne, co znacząco utrudnia jazdę.

Sprzęt w gotowości, ale apel pozostaje aktualny

W ciągu ostatniej doby do zimowego utrzymania dróg skierowano ponad tysiąc jednostek sprzętu. Mimo tego GDDKiA podkreśla, że nawet najlepiej przygotowana infrastruktura nie zastąpi rozsądku kierowców. Służby apelują o dostosowanie prędkości do warunków, zachowanie większych odstępów między pojazdami i unikanie gwałtownych manewrów.

Co to oznacza dla kierowców

Niedzielne podróże mogą zająć więcej czasu, zwłaszcza poza miastami i w rejonach górskich. Eksperci zalecają sprawdzenie prognozy pogody przed wyjazdem, zachowanie szczególnej ostrożności na mostach i wiaduktach oraz rezygnację z niepotrzebnych podróży w najtrudniejszych warunkach.

GDDKiA zapowiada, że sytuacja na drogach jest monitorowana na bieżąco, a kolejne komunikaty będą publikowane w razie pogorszenia pogody.

