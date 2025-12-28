Niebezpieczna pogoda nadciąga. Alerty IMGW dla większości kraju
IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, które mogą dać się we znaki w niedzielę. Silny wiatr oraz oblodzenie dróg i chodników obejmą dużą część kraju, a synoptycy apelują o ostrożność i uważne śledzenie komunikatów.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia pogodowe obejmujące znaczną część kraju. W niedzielę Polacy muszą przygotować się na silny wiatr oraz niebezpieczne oblodzenie, które mogą utrudnić poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym. Synoptycy apelują o ostrożność i śledzenie bieżących komunikatów.
Silny wiatr uderzy w wiele regionów
IMGW ogłosiło ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który lokalnie może osiągać prędkość do 85 km/h. Alerty obowiązują do niedzieli do godziny 16 i obejmują m.in. Pomorze Środkowe, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, a także południowe regiony kraju – Małopolskę i Podkarpacie.
Silne porywy wiatru mogą powodować łamanie gałęzi, uszkodzenia infrastruktury oraz utrudnienia w ruchu drogowym. IMGW zaleca zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach i posesjach oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży.
Oblodzenie na drogach i chodnikach
Równolegle obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem, zwłaszcza w godzinach porannych. Alerty dotyczą województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, części łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Jak informuje IMGW, temperatura powietrza na wysokości 2 metrów utrzymuje się w granicach 1–3°C, natomiast przy gruncie miejscami spada w okolice 0°C. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu sprawiają, że nawierzchnie dróg i chodników mogą szybko zamarzać, szczególnie na mostach, wiaduktach i mniej uczęszczanych trasach.
IMGW apeluje o ostrożność
Synoptycy podkreślają, że warunki mogą zmieniać się dynamicznie. Kierowcy powinni dostosować prędkość do sytuacji na drodze, a piesi uważać na śliskie chodniki. IMGW zaleca również regularne sprawdzanie prognoz i komunikatów, ponieważ ostrzeżenia mogą być aktualizowane wraz z rozwojem sytuacji pogodowej.
Niedziela zapowiada się jako dzień wymagający większej czujności – zarówno z powodu wiatru, jak i ryzyka poślizgów.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.