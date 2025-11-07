Niebezpieczna przesyłka w amerykańskiej bazie wojskowej. Wiele osób w szpitalu
Niepokojący incydent miał miejsce w czwartek w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland, jednej z najważniejszych placówek armii USA. To właśnie tam stacjonują samoloty prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak poinformowała stacja CNN, do bazy dostarczono podejrzaną paczkę, której otwarcie doprowadziło do hospitalizacji kilku osób.
Biały proszek i alarm służb
Według pierwszych doniesień, przesyłka zawierała biały proszek oraz materiały o charakterze politycznym. Po jej otwarciu część personelu zaczęła odczuwać niepokojące objawy – kilka osób natychmiast przewieziono do wojskowego centrum medycznego Malcolm Grove Medical Center. Na miejsce skierowano jednostki ratownicze, a budynek, w którym znajdowało się pomieszczenie z przesyłką, został ewakuowany i zamknięty.
Eksperci wojskowi przeprowadzili wstępne badania substancji, które nie wykazały obecności toksycznych lub niebezpiecznych związków chemicznych. Mimo to śledczy podchodzą do sprawy bardzo poważnie – trwają szczegółowe analizy, mające ustalić źródło pochodzenia paczki i jej nadawcę.
Niebezpieczna przesyłka w newralgicznym miejscu
Joint Base Andrews to obiekt o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Stacjonują tam jednostki obsługujące samoloty Air Force One i Air Force Two, dlatego każdy incydent na terenie bazy traktowany jest jako potencjalne zagrożenie dla najwyższych władz państwa.
Według CNN, przesyłka mogła zawierać propagandowe materiały o charakterze politycznym, co sugeruje, że incydent mógł mieć podłoże ideologiczne lub być próbą zastraszenia.
Jak reagować na podejrzane przesyłki – wskazówki służb bezpieczeństwa
Choć incydent miał miejsce w USA, służby na całym świecie apelują o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznanymi przesyłkami. Oto podstawowe zasady bezpieczeństwa:
-
Nie otwieraj paczki, jeśli budzi jakiekolwiek podejrzenia (nietypowy zapach, plamy, brak nadawcy).
-
Odejdź od niej i powiadom służby – w Polsce numer alarmowy to 112.
-
Nie potrząsaj, nie przesuwaj i nie wąchaj zawartości.
-
Nie dotykaj oczu, ust ani nosa po kontakcie z przesyłką.
-
Umyj ręce i usuń odzież, która mogła mieć kontakt z podejrzanym przedmiotem.
-
Zachowaj spokój i odizoluj miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu służb ratowniczych.
Co to oznacza dla czytelnika
W dobie rosnących napięć politycznych i globalnych zagrożeń, nawet pojedyncze incydenty takie jak ten w USA pokazują, jak ważne jest zachowanie czujności. Niebezpieczne przesyłki czy cyberataki nie są już fikcją, ale realnym elementem współczesnych konfliktów. Warto wiedzieć, jak reagować – bo szybka, rozsądna reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.