Niebezpieczna sytuacja na A2. Pieszy szedł jezdnią, auto wpadło do rowu
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia na autostradzie A2 pod Pruszkowem doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pieszego. Jeden z kierowców, próbując uniknąć potrącenia mężczyzny idącego jezdnią, stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu.
Pieszy na autostradzie A2 pod Pruszkowem. Kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Niebezpieczne zdarzenie na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia pieszy poruszał się jezdnią trasy szybkiego ruchu. Jeden z kierowców, próbując uniknąć potrącenia mężczyzny, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.
Co się wydarzyło?
Zgłoszenie dotyczące zdarzenia w Brwinowie policja otrzymała 1 stycznia o godzinie 2.34. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 26-letni mężczyzna szedł autostradą A2, nie posiadając elementów odblaskowych. Pieszy znajdował się bezpośrednio na jezdni.
Nadjeżdżający kierowca zauważył mężczyznę w ostatniej chwili. Podjął manewr omijania, jednak stracił panowanie nad samochodem, uderzył w znak drogowy i zjechał do rowu. Doszło również do kontaktu pojazdu z pieszym.
Fakty i tło sprawy
Jak poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
25-letni kierowca został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy i posiadał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Pieszy natomiast został ukarany mandatem karnym.
Policja nie podała wysokości mandatu, jednak przypomniała, że poruszanie się pieszo po autostradzie stanowi poważne naruszenie przepisów.
Co mówią przepisy?
Autostrady i drogi ekspresowe są trasami o ograniczonej dostępności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczony jest na nich wyłącznie ruch samochodów oraz motocykli. Zabronione jest poruszanie się pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, a także pojazdów zaprzęgowych.
Zakaz ten ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem. Prędkości osiągane na tego typu drogach znacząco ograniczają czas reakcji kierowców, a pojawienie się pieszego na jezdni stwarza skrajnie niebezpieczne sytuacje.
Apel policji
Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o przestrzeganie przepisów i niewchodzenie na drogi szybkiego ruchu. Nawet krótka obecność pieszego na autostradzie może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, zwłaszcza nocą i przy ograniczonej widoczności.
Policja przypomina również o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, co znacząco zwiększa widoczność pieszych, choć nie uprawnia ich do poruszania się po trasach objętych zakazem.
Zdarzenie na A2 pod Pruszkowem zakończyło się bez poważnych obrażeń, jednak pokazuje, jak niebezpieczne mogą być sytuacje z udziałem pieszych na autostradach. Policja podkreśla, że takie zachowania narażają życie zarówno pieszych, jak i kierowców, i będą każdorazowo karane.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.