Niebezpieczna sytuacja pod Warszawą. Nastolatka spadła z dachu pociągu
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod Warszawą. 18-letnia kobieta została zauważona na dachu pociągu, a chwilę później spadła na ziemię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, a okoliczności całej sytuacji są obecnie wyjaśniane przez służby.
18-latka spadła z dachu pociągu pod Warszawą. Trafiła do szpitala
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Parzniewie pod Warszawą. 18-letnia kobieta została zauważona na dachu pociągu Kolei Mazowieckich, a chwilę później spadła na ziemię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawę bada policja.
Zauważona na dachu jadącego pociągu
Do zdarzenia doszło na trasie Skierniewice – Warszawa Wschodnia. Kobieta znajdowała się na dachu składu, co zostało zauważone przez obsługę pociągu.
Kierowniczka natychmiast poinformowała maszynistę, a pociąg został zatrzymany jeszcze przed stacją Pruszków. O sytuacji powiadomiono służby ratunkowe.
Dwa zgłoszenia w ciągu kilku minut
Służby otrzymały pierwsze zgłoszenie o godzinie 20:22. Dotyczyło ono osoby znajdującej się na dachu pociągu.
Zaledwie dwie minuty później wpłynęła informacja, że ta sama osoba spadła. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz pogotowie.
18-latka trafiła do szpitala
Na miejscu potwierdzono, że poszkodowaną jest 18-letnia kobieta. Wymagała pomocy medycznej i została przewieziona do szpitala.
Na ten moment nie została jeszcze przesłuchana. Służby czekają na możliwość przeprowadzenia czynności.
Pod wpływem alkoholu
Jak ustaliła policja, 18-latka w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. To jeden z kluczowych wątków badanych w sprawie.
Funkcjonariusze ustalają również, w jaki sposób kobieta dostała się na dach pociągu i czy ktoś jej towarzyszył.
Warszawa i okolice. Niebezpieczne zachowania na torach
Zdarzenie w Parzniewie wpisuje się w szerszy problem niebezpiecznych zachowań na kolei. Przebywanie na dachu pociągu to skrajnie ryzykowne działanie, które może zakończyć się tragicznie.
W rejonie Warszawy i okolic regularnie pojawiają się apele służb o zachowanie ostrożności w pobliżu torów i infrastruktury kolejowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czego unikać
– nie wchodź na dachy pociągów ani wagony
– nie zbliżaj się do infrastruktury kolejowej w sposób nieuprawniony
– reaguj, jeśli widzisz niebezpieczne zachowanie innych osób
– pamiętaj, że napięcie w sieci trakcyjnej może być śmiertelne
– w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadom służby
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.