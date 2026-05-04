Niebezpieczna sytuacja pod Warszawą. Nastolatka spadła z dachu pociągu

4 maja 2026 14:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod Warszawą. 18-letnia kobieta została zauważona na dachu pociągu, a chwilę później spadła na ziemię. Z obrażeniami trafiła do szpitala, a okoliczności całej sytuacji są obecnie wyjaśniane przez służby.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Koleje Mazowieckie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Parzniewie pod Warszawą. 18-letnia kobieta została zauważona na dachu pociągu Kolei Mazowieckich, a chwilę później spadła na ziemię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Sprawę bada policja.

Zauważona na dachu jadącego pociągu

Do zdarzenia doszło na trasie Skierniewice – Warszawa Wschodnia. Kobieta znajdowała się na dachu składu, co zostało zauważone przez obsługę pociągu.

Kierowniczka natychmiast poinformowała maszynistę, a pociąg został zatrzymany jeszcze przed stacją Pruszków. O sytuacji powiadomiono służby ratunkowe.

Dwa zgłoszenia w ciągu kilku minut

Służby otrzymały pierwsze zgłoszenie o godzinie 20:22. Dotyczyło ono osoby znajdującej się na dachu pociągu.

Zaledwie dwie minuty później wpłynęła informacja, że ta sama osoba spadła. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz pogotowie.

18-latka trafiła do szpitala

Na miejscu potwierdzono, że poszkodowaną jest 18-letnia kobieta. Wymagała pomocy medycznej i została przewieziona do szpitala.

Na ten moment nie została jeszcze przesłuchana. Służby czekają na możliwość przeprowadzenia czynności.

Pod wpływem alkoholu

Jak ustaliła policja, 18-latka w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. To jeden z kluczowych wątków badanych w sprawie.

Funkcjonariusze ustalają również, w jaki sposób kobieta dostała się na dach pociągu i czy ktoś jej towarzyszył.

Warszawa i okolice. Niebezpieczne zachowania na torach

Zdarzenie w Parzniewie wpisuje się w szerszy problem niebezpiecznych zachowań na kolei. Przebywanie na dachu pociągu to skrajnie ryzykowne działanie, które może zakończyć się tragicznie.

W rejonie Warszawy i okolic regularnie pojawiają się apele służb o zachowanie ostrożności w pobliżu torów i infrastruktury kolejowej.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czego unikać

– nie wchodź na dachy pociągów ani wagony
– nie zbliżaj się do infrastruktury kolejowej w sposób nieuprawniony
– reaguj, jeśli widzisz niebezpieczne zachowanie innych osób
– pamiętaj, że napięcie w sieci trakcyjnej może być śmiertelne
– w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadom służby

