Niebezpieczne ataki na ratowników. LPR alarmuje: ktoś celowo oślepia pilotów

22 kwietnia 2026 23:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To sytuacja, która może zakończyć się tragedią. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wydało pilne ostrzeżenie po kolejnych incydentach z użyciem laserów wobec załóg śmigłowców. Jak podkreślają ratownicy, to nie jest głupi żart. To realne zagrożenie życia.

światło lasera Fot. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Celowe oślepianie pilotów

LPR poinformowało, że w ostatnim czasie ponownie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę śmigłowca ratunkowego podczas wykonywania misji.

Takie działania mogą doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną, a w konsekwencji do katastrofy.

To przestępstwo. Grozi więzienie

Ratownicy nie pozostawiają wątpliwości. Oślepianie pilotów laserem jest przestępstwem i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Sprawy tego typu są każdorazowo zgłaszane do odpowiednich służb, w tym:

– Policji
– Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– prokuratury

W zależności od skutków, sprawcy mogą usłyszeć zarzuty zagrożone karą pozbawienia wolności.

Zagrożenie dla pacjentów i przypadkowych osób

Największe ryzyko nie dotyczy jednak tylko pilotów. W grę wchodzi bezpieczeństwo pacjentów, ratowników i osób postronnych.

Śmigłowce LPR często lecą w trudnych warunkach, nocą lub nad miastami. Każde zakłócenie pracy pilota może mieć dramatyczne skutki.

Warszawa i duże miasta szczególnie narażone

Takie incydenty najczęściej zdarzają się w rejonach zurbanizowanych, w tym w Warszawie. Duża liczba budynków i łatwy dostęp do laserów zwiększają ryzyko takich zdarzeń.

Dlatego służby apelują o czujność i reagowanie w przypadku zauważenia takich zachowań.

Co to oznacza dla Ciebie?

– świecenie laserem w kierunku śmigłowca to przestępstwo
– możesz narazić życie ratowników i pacjentów
– za takie działanie grozi kara więzienia
– każde zdarzenie jest zgłaszane służbom
– reaguj, jeśli widzisz takie zachowanie

Podstawa prawna: art. 174 oraz art. 160 Kodeksu karnego (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym oraz narażenie życia i zdrowia).

LPR przypomina jednoznacznie: laser to nie zabawka. W nieodpowiednich rękach może stać się narzędziem tragedii.

