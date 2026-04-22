Niebezpieczne ataki na ratowników. LPR alarmuje: ktoś celowo oślepia pilotów
To sytuacja, która może zakończyć się tragedią. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wydało pilne ostrzeżenie po kolejnych incydentach z użyciem laserów wobec załóg śmigłowców. Jak podkreślają ratownicy, to nie jest głupi żart. To realne zagrożenie życia.
Celowe oślepianie pilotów
LPR poinformowało, że w ostatnim czasie ponownie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę śmigłowca ratunkowego podczas wykonywania misji.
Takie działania mogą doprowadzić do utraty kontroli nad maszyną, a w konsekwencji do katastrofy.
To przestępstwo. Grozi więzienie
Ratownicy nie pozostawiają wątpliwości. Oślepianie pilotów laserem jest przestępstwem i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Sprawy tego typu są każdorazowo zgłaszane do odpowiednich służb, w tym:
– Policji
– Urzędu Lotnictwa Cywilnego
– Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– prokuratury
W zależności od skutków, sprawcy mogą usłyszeć zarzuty zagrożone karą pozbawienia wolności.
Zagrożenie dla pacjentów i przypadkowych osób
Największe ryzyko nie dotyczy jednak tylko pilotów. W grę wchodzi bezpieczeństwo pacjentów, ratowników i osób postronnych.
Śmigłowce LPR często lecą w trudnych warunkach, nocą lub nad miastami. Każde zakłócenie pracy pilota może mieć dramatyczne skutki.
Warszawa i duże miasta szczególnie narażone
Takie incydenty najczęściej zdarzają się w rejonach zurbanizowanych, w tym w Warszawie. Duża liczba budynków i łatwy dostęp do laserów zwiększają ryzyko takich zdarzeń.
Dlatego służby apelują o czujność i reagowanie w przypadku zauważenia takich zachowań.
Co to oznacza dla Ciebie?
– świecenie laserem w kierunku śmigłowca to przestępstwo
– możesz narazić życie ratowników i pacjentów
– za takie działanie grozi kara więzienia
– każde zdarzenie jest zgłaszane służbom
– reaguj, jeśli widzisz takie zachowanie
Podstawa prawna: art. 174 oraz art. 160 Kodeksu karnego (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym oraz narażenie życia i zdrowia).
LPR przypomina jednoznacznie: laser to nie zabawka. W nieodpowiednich rękach może stać się narzędziem tragedii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.