Niebezpieczne napady na Pradze Południe. 21-latek z nożem terroryzował ekspedientki
Policjanci z Pragi Południe zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie dwóch rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Napastnik, który groził ekspedientkom nożem i kradł pieniądze z kas sklepowych, twierdził po zatrzymaniu, że „nie spodziewał się poważnych konsekwencji”. Mundurowi nie kryją zdziwienia – sprawca był przekonany, że za napad grozi mu jedynie mandat.
Do ataków doszło w odstępie zaledwie kilku dni. W dwóch różnych sklepach na Pradze Południe mężczyzna wchodził do środka, od razu kierował się do kasy i grożąc nożem ekspedientkom, żądał wydania gotówki. Przerażone pracowniczki oddawały mu pieniądze, a napastnik szybko uciekał z miejsca zdarzenia.
Kryminalni natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania. Analiza monitoringu i zeznań świadków pozwoliła wytypować potencjalnego sprawcę. 21-latka namierzono w jednym z hosteli, gdzie został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i – jak opisują policjanci – był „zaskoczony skalą kary”, która mu grozi.
Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty dokonania rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd, na wniosek śledczych, zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu. Za taki czyn grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
Sprawa pokazuje, jak poważne konsekwencje niesie za sobą użycie noża, nawet jeśli sprawca liczy na „łatwy zarobek”. Policja podkreśla, że każdy atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia traktowany jest jako jedno z najcięższych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.
Śledczy sprawdzają, czy zatrzymany mógł mieć związek z innymi podobnymi zdarzeniami w Warszawie. W razie posiadania informacji mogących pomóc w postępowaniu, policja prosi o kontakt z najbliższą jednostką lub pod numerem 112.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.