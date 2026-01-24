Niebezpieczne warunki w 14 województwach! Wydano alerty pogodowe
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne alerty 1 i 2 stopnia dla większości regionów Polski. Nadchodzące godziny przyniosą niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, w tym marznące opady deszczu powodujące gołoledź oraz dotkliwe spadki temperatury. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest w południowej i wschodniej części kraju, gdzie drogi i chodniki mogą w krótkim czasie zamienić się w lodowisko
Alerty drugiego stopnia: Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza?
Poważne ostrzeżenia 2 stopnia przed marznącymi opadami obejmują województwa małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz południowe powiaty województwa lubelskiego i łódzkiego (powiat radomszczański). Niebezpiecznie jest również na Opolszczyźnie. W tych regionach opady mżawki i deszczu będą natychmiast zamarzać na podłożu, tworząc grubą warstwę lodu. Utrudnienia w tych miejscach potrwają co najmniej do 25 stycznia do godziny 10:00.
Pierwszy stopień ostrzeżeń i silne mrozy na północy
Pozostała część kraju, w tym Mazowsze, Wielkopolska i Dolny Śląsk, została objęta alertami 1 stopnia. Choć intensywność zjawisk może być tam nieco mniejsza, ryzyko poślizgów pozostaje bardzo wysokie. Dodatkowo mieszkańcy północno-wschodniej Polski, szczególnie powiatów wschodnich na Warmii i Mazurach oraz północnych na Podlasiu, muszą przygotować się na silny mróz. W nocy z 24 na 25 stycznia temperatura spadnie tam nawet do -16 stopni Celsjusza przy wietrze osiągającym 20 km/h.
Aby bezpiecznie przetrwać nadchodzące załamanie pogody, warto podjąć konkretne kroki:
-
Sprawdź stan wycieraczek i płynu do spryskiwaczy: Marznący deszcz błyskawicznie ogranicza widoczność. Upewnij się, że masz zapas zimowego płynu, który nie zamarznie na szybie.
-
Zaplanuj dłuższą podróż: Jeśli musisz wyjechać 24 lub 25 stycznia, dolicz przynajmniej 30% czasu do standardowego przejazdu. Drogi szybkiego ruchu w regionach objętych 2 stopniem ostrzeżeń mogą być czasowo nieprzejezdne.
-
Zabezpiecz instalacje przed mrozem: Na Podlasiu i Warmii, gdzie temperatura spadnie poniżej -13 stopni, sprawdź drożność przewodów wentylacyjnych i zabezpiecz zewnętrzne zawory wody.
-
Monitoruj komunikaty lokalne: Alert dla Twojego powiatu może zostać przedłużony. Na Dolnym Śląsku najtrudniejsze warunki potrwają do niedzieli, a w pasie od lubuskiego po lubelskie nowa fala opadów spodziewana jest od godziny 13:00 w niedzielę do północy w poniedziałek.
