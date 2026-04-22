Niebezpieczne zdarzenie przy Warszawie. Tir staranował bariery na S8

22 kwietnia 2026 18:26 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na węźle Konotopa pod Warszawą ciężarówka przebiła bariery energochłonne i zatrzymała się na estakadzie. Kierowca był nietrzeźwy – badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu, a sprawą zajmuje się policja.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Na trasie S8, na węźle Konotopa pod Warszawą, doszło do poważnego zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Pojazd przebił bariery energochłonne i zablokował estakadę w kierunku lotniska. Policja potwierdziła, że kierowca był nietrzeźwy.

Ciężarówka stanęła w poprzek drogi. Kierowca był zakleszczony

Zdarzenie miało miejsce około godziny 11:30 na węźle Konotopa, na łączniku z S8 do trasy S2. Samochód ciężarowy zjechał z jezdni i uderzył w bariery energochłonne, zatrzymując się w poprzek drogi.

Kierowca został zakleszczony w kabinie. Na miejsce skierowano jednostki straży pożarnej z Warszawy, Błonia oraz Ożarowa Mazowieckiego. Po akcji ratunkowej mężczyzna został wydobyty z pojazdu.

Na szczęście pojazd nie spadł z estakady, choć uszkodzenia infrastruktury są poważne.

Estakada zablokowana, korki miały kilka kilometrów

W wyniku zdarzenia zablokowane zostały oba pasy ruchu prowadzące w stronę trasy S2 i lotniska. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami.

W szczytowym momencie korek miał około 4 km długości. Służby przez wiele godzin pracowały na miejscu, a usunięcie ciężarówki z wiaduktu okazało się skomplikowane.

Według relacji służb, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a kierowcom zalecano omijanie tego odcinka.

Policja: kierowca był pod wpływem alkoholu

Po przebadaniu kierowcy okazało się, że był on nietrzeźwy. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Kierujący, obywatel Litwy, po zakończeniu czynności medycznych został przewieziony do komisariatu policji w Ożarowie Mazowieckim.

Zgodnie z przepisami, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Podstawą prawną jest art. 178a §1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553), który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Zniszczone bariery i zagrożenie dla ruchu

Siła uderzenia była na tyle duża, że bariery energochłonne zostały całkowicie zniszczone. Na estakadzie powstała wyrwa, która uniemożliwia natychmiastowe przywrócenie ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że ruch nie zostanie wznowiony, dopóki miejsce nie zostanie odpowiednio zabezpieczone.

Tymczasowo uszkodzony fragment ma zostać zabezpieczony betonowymi barierami, ale dopiero po usunięciu ciężarówki z drogi.

Warszawa: kluczowy węzeł sparaliżowany

Węzeł Konotopa to jeden z najważniejszych punktów komunikacyjnych w Warszawie. Łączy trasę S8 z obwodnicą S2 oraz zapewnia dojazd m.in. do lotniska Chopina.

Zablokowanie estakady w tym miejscu natychmiast wpływa na ruch w całej zachodniej części stolicy. Utrudnienia odczuwalne są nie tylko na trasach szybkiego ruchu, ale także na drogach lokalnych.

Kierowcy jadący w kierunku lotniska musieli wybierać alternatywne trasy, co zwiększyło natężenie ruchu w innych częściach miasta.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim wyruszysz

Jeśli poruszasz się po Warszawie lub planujesz przejazd w rejonie S8 i S2:

Unikaj węzła Konotopa do czasu zakończenia prac służb
Sprawdź nawigację i komunikaty drogowe przed wyjazdem
Zaplanuj alternatywną trasę, szczególnie w kierunku lotniska
Uwzględnij dodatkowy czas dojazdu
Zachowaj szczególną ostrożność w rejonie zdarzenia

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a ruch zostanie przywrócony dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonej infrastruktury.

