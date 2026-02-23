Niebezpiecznie w Polsce. Strażacy ruszają do akcji co 120 sekund, sytuacja jest dramatyczna
Bezlitosna odwilż uderzyła w Polskę z niszczycielską siłą, zamieniając całe miejscowości w jeziora i odcinając ludzi od świata. Służby ratunkowe pracują na granicy wytrzymałości – w samym województwie kujawsko-pomorskim nowe wołania o pomoc wpływają średnio co 2-3 minuty. Dziewięć tysięcy funkcjonariuszy jest w pełnej gotowości, a prognozy pogody na najbliższe godziny budzą przerażenie. Jeśli mieszkasz w zagrożonym regionie, musisz działać natychmiast, bo woda wdziera się do domów i niszczy wszystko na swojej drodze.
Najgorsza sytuacja panuje na zachodzie i północy kraju, gdzie ziemia, nasiąknięta jak gąbka, przestała przyjmować wodę. Strażacy z Zachodniopomorskiego interweniowali już ponad 400 razy, walcząc o uratowanie zalanych piwnic, świetlic wiejskich i odciętych posesji w Wałczu czy Wolinie. Odwilż nie bierze jeńców – główne drogi krajowe i wojewódzkie stają się nieprzejezdne, a rwące potoki z pól wylewają się bezpośrednio na posesje niczego niespodziewających się mieszkańców.
Front walki z żywiołem: Te regiony toną najszybciej
Mapa Polski w 2026 roku pokryła się ostrzeżeniami najwyższego stopnia; służby nie nadążają z odbieraniem telefonów.
Piekło w Kujawsko-Pomorskim: Prawie 410 interwencji w dwa dni; woda sparaliżowała ruch na trasach krajowych nr 25 i 91, wylewając się na pasy ruchu.
Zachodniopomorskie odcięte od świata: W miejscowościach takich jak Zagórze czy Łubowo drogi dojazdowe zamieniły się w rzeki, a strażacy budują wały z piasku, by ratować dobytek życia.
Zalane posesje na Mazowszu: Woda wdarła się do budynków gospodarczych w powiecie wyszkowskim, niszcząc zapasy i zagrażając konstrukcji budowli.
Ręczne kierowanie ruchem: Policja blokuje zalane odcinki dróg wojewódzkich, m.in. trasę nr 265, kierując kierowców na niebezpieczne objazdy.
Nadchodzi uderzenie z nieba. Synoptycy ostrzegają: Będzie jeszcze gorzej!
To nie koniec koszmaru – nad Polskę nadciągają burze i kolejne ulewy, które mogą doprowadzić do tragedii.
- Deszcz i burze z krupą:** Na zachodzie i południu spodziewane są gwałtowne zjawiska pogodowe, które zrzucą kolejne hektolitry wody na już zalane tereny.
- Alerty 2. stopnia:** Część Śląska i południowej Polski została objęta najwyższymi stopniami ostrzeżeń przed gwałtowną odwilżą i topnieniem śniegu.
- Armia służb w akcji:** MSWiA potwierdza: 9000 policjantów i strażaków monitoruje każdą minutę kryzysu, by zapobiec najgorszemu.
W 2026 roku musisz traktować odwilż jako realne zagrożenie dla życia i zdrowia – woda może wedrzeć się do Twojego domu w ciągu kilku chwil. Jeśli widzisz zalany odcinek drogi, pod żadnym pozorem nie próbuj go pokonywać samochodem; woda może nie tylko unieruchomić auto, ale też zmyć je z trasy.
Sprawdź teraz stan odpływów i kratek ściekowych wokół swojej posesji, a najcenniejsze przedmioty wynieś z piwnic na wyższe piętra. Monitoruj komunikaty Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i miej telefon pod ręką – przy tak dużej liczbie zgłoszeń każda sekunda ma znaczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.