Niebezpieczny incydent pod Warszawą. Leśnicy alarmują o nieprowokowanie tragedii
Pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego alarmują o narastającym problemie, który zagraża zdrowiu i życiu odwiedzających. Chęć zdobycia efektownego zdjęcia do mediów społecznościowych sprawia, że turyści podchodzą do dzikich zwierząt na odległość zaledwie kilku metrów, ignorując podstawowe zasady bezpieczeństwa
Incydent w Izabelinie: zestresowana samica łosia uszkodziła auto
Do jednego z najbardziej niepokojących zdarzeń doszło w ostatnich dniach bezpośrednio przed budynkiem dyrekcji KPN w Izabelinie. Młoda klępa (samica łosia) przez dłuższy czas przebywała w tym miejscu, stając się obiektem zainteresowania przechodniów. Turyści, ignorując sygnały ostrzegawcze wysyłane przez zwierzę – takie jak kładzenie uszu po sobie czy nerwowe podbieganie – próbowali skrócić dystans do minimum.
Finałem tej sytuacji było uszkodzenie samochodu należącego do pracownika parku. Przedstawiciele KPN podkreślają, że nie była to agresja, a próba wywalczenia sobie przestrzeni przez osaczone i skrajnie zestresowane zwierzę.
Łoś to nie maskotka: 500 kg masy i błyskawiczny atak
Leśnicy przypominają, że łoś to największy ssak polskich lasów. Dorosły osobnik waży od 300 do 500 kg i w przeciwieństwie do sarny, w sytuacji zagrożenia rzadko ratuje się ucieczką. Jeśli poczuje się osaczony, wybiera konfrontację.
„To, co dla was jest efektownym zdjęciem, dla zwierzęcia jest walką o przetrwanie, a dla człowieka igraniem nawet ze śmiercią” – ostrzegają pracownicy Parku.
Ważne zasady bezpieczeństwa przy spotkaniu dzikich zwierząt
W sytuacji spotkania dzikiego zwierzęcia, zarówno w jego naturalnym środowisku, jak i w aglomeracjach miejskich, najważniejszym jest zachowanie bezpiecznego dystansu. Do zwierzęcia nie należy podchodzić bliżej niż 50 metrów. Jeśli natomiast zwierzę samo się do nas zbliża, należy powoli i spokojnie wycofać się na bezpieczną odległość. Należy również zwracać uwagę na mowę ciała, jeśli zwierzę staje nieruchomo i patrzy się w naszym kierunku, oznacza to, że wyczuł w nas zagrożenie i jest gotowe na potencjalny atak.
Nie należy również wywoływać gwałtownych ruchów, w szczególności nie należy prowokować zwierzęcia lampami błyskowymi w aparacie, a także należy zachować ciszę. Hałas bowiem może spotęgować stres u zwierzęcia i sprowokować je do nieprzewidywalnych reakcji.
