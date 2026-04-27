Niebezpieczny pożar pod Warszawą. Pilny komunikat dla mieszkańców

27 kwietnia 2026 14:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek w Słupnie pod Warszawą doszło do poważnego pożaru obiektu przemysłowego. Sytuacja jest na tyle groźna, że władze lokalne wystosowały pilny komunikat do mieszkańców. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo osób przebywających w okolicy.

Pożar pod Warszawą. Strażacy podczas akcji Fot. Gmina Radzymin

Ogień pojawił się przy ulicy Konopnickiej. Na miejscu od kilku godzin pracują liczne zastępy straży pożarnej, które prowadzą intensywną akcję gaśniczą. Nad rejonem unosi się gęsty, ciemny dym, widoczny z dużej odległości.

Mieszkańcy proszeni o natychmiastową reakcję

Służby zwracają uwagę na duże zadymienie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym pojawił się jasny apel do mieszkańców okolicznych terenów.

Najważniejsze zalecenie dotyczy pozostania w domach i zamknięcia okien. To ma ograniczyć przedostawanie się dymu do wnętrz budynków. Władze podkreślają również konieczność zachowania ostrożności i bezwzględnego stosowania się do poleceń służb.

Trwa walka z ogniem

Akcja gaśnicza wciąż trwa i angażuje wiele jednostek straży pożarnej. Strażacy starają się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Warunki są trudne, a duża ilość materiałów łatwopalnych dodatkowo komplikuje działania.

Na ten moment nie pojawiły się informacje o osobach poszkodowanych, jednak sytuacja nadal jest dynamiczna.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Jeśli jesteś w tej części powiatu wołomińskiego lub w pobliżu, warto potraktować komunikaty bardzo poważnie. Dym z takich pożarów może zawierać szkodliwe substancje, które są niebezpieczne nawet przy krótkim kontakcie.

Najrozsądniejsze działania to pozostanie w domu, ograniczenie wychodzenia na zewnątrz i śledzenie komunikatów służb. Sytuacja może się zmieniać z minuty na minutę.

To jeden z tych momentów, kiedy ostrożność naprawdę ma znaczenie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna