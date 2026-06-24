Niebieskie i zielone kropki niedługo na telefonach wszystkich Polaków. W Warszawie, gdzie połowa aplikacji jej żąda, to spore ułatwienie

24 czerwca 2026 11:29 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Zielona kropka, ostrzegająca przed włączoną kamerą czy mikrofonem, towarzyszy użytkownikom Androida od lat. To, co faktycznie zmienia się w 2026 roku, dotyczy drugiego, mniej widocznego wskaźnika – niebieskiej kropki sygnalizującej dostęp do lokalizacji. W Warszawie, gdzie aplikacje do komunikacji miejskiej, jazdy na żądanie i dostaw jedzenia są używane codziennie przez setki tysięcy ludzi, ten wskaźnik ma więcej okazji do działania niż gdziekolwiek indziej w Polsce.

Smartfon w dłoni. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Smartfon w dłoni. | Fot. Warszawa w Pigułce.

To nie jest nowa funkcja – to jest jej rozbudowa

Zielony wskaźnik kamery i mikrofonu pojawia się w górnej części ekranu Androida od wersji 12, czyli od 2021 roku. Gdy świeci, oznacza, że jakaś aplikacja w danym momencie korzysta z kamery lub mikrofonu – wystarczy rozwinąć pasek powiadomień, by zobaczyć, która. To, co faktycznie jest nowością, ogłoszoną przez Google na 2026 rok, dotyczy Androida 17 i koncentruje się na lokalizacji. Wskaźnik dostępu do lokalizacji – dotąd mniej widoczny niż jego odpowiedniki dla kamery i mikrofonu – ma teraz pojawiać się w tym samym miejscu, na górze ekranu, równie wyraźnie, gdy jakaś aplikacja sprawdza, gdzie się znajdujesz.

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Warto wspomnieć, że rozwiązanie funkcjonuje już na telefonach firmy Appele więc po wprowadzeniu ich na Androidzie, de facto zmiany obejmą wszystkich Polaków ze smartfonami.

Nowy przycisk – lokalizacja tylko na chwilę, nie na zawsze

Google wprowadza też w Androidzie 17 nowy mechanizm: przycisk umożliwiający tymczasowe udostępnienie precyzyjnej lokalizacji konkretnej aplikacji, tylko na czas jej aktywnego używania – bez konieczności udzielania stałego uprawnienia i bez powtarzających się proszeń o zgodę przy każdym uruchomieniu. To rozwiązanie ma sens przy prostych, jednorazowych zadaniach – jak znalezienie najbliższej kawiarni czy sprawdzenie adresu – bez zostawiania aplikacji trwałego dostępu do Twojego położenia na dłużej, niż faktycznie potrzebujesz.

Dlaczego to ma znaczenie akurat w Warszawie?

W dużym mieście liczba aplikacji domagających się dostępu do lokalizacji rośnie naturalnie wraz ze skalą codziennych potrzeb. Jakdojade i podobne aplikacje transportowe, Uber, Bolt i FreeNow, aplikacje do dostaw jedzenia, parkowania czy wypożyczania hulajnóg – każda z nich w pewnym momencie pyta o dostęp do położenia użytkownika, a wiele osób udziela takiej zgody bez głębszego zastanowienia, żeby aplikacja po prostu działała. W Warszawie, gdzie korzystanie z takich usług jest codziennością dla ogromnej części mieszkańców, rozbudowany wskaźnik lokalizacji daje realną, łatwo dostępną informację o tym, które aplikacje faktycznie sprawdzają, gdzie jesteś – i czy robią to tylko wtedy, gdy ich aktywnie używasz, czy też w tle, bez wyraźnego powodu.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź panel prywatności, zanim zaczniesz podejrzewać aplikacje

  • Jeśli zobaczysz świecącą kropkę – zieloną (kamera/mikrofon) lub niebieską (lokalizacja) – rozwiń pasek powiadomień u góry ekranu, żeby sprawdzić, która aplikacja akurat z tego korzysta.
  • Wejdź w Ustawienia, następnie Prywatność (lub Bezpieczeństwo i prywatność), a tam w Panel prywatności – znajdziesz tam historię, które aplikacje korzystały z kamery, mikrofonu i lokalizacji w ostatnich godzinach lub dniach.
  • Dla aplikacji, które potrzebują lokalizacji tylko sporadycznie – np. do jednorazowego wyszukania trasy – wybieraj w ustawieniach opcję dostępu „tylko podczas używania aplikacji” albo nowy mechanizm tymczasowego udostępnienia, jeśli Twój telefon już ma Androida 17.
  • Regularnie przeglądaj listę uprawnień zainstalowanych aplikacji i odbieraj dostęp do lokalizacji, kamery czy mikrofonu tym, które faktycznie nie potrzebują ich do działania.
  • Pamiętaj, że świecąca kropka informuje o aktywnym dostępie w danej chwili – jeśli zauważysz ją bez otwartej aplikacji, która powinna z niej korzystać, to dobry sygnał, by sprawdzić uprawnienia tej aplikacji w ustawieniach.
  • Sprawdź, czy Twój telefon ma już dostępną aktualizację do Androida 17 – dopiero ta wersja wprowadza pełną widoczność wskaźnika lokalizacji i nowy przycisk tymczasowego dostępu.
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