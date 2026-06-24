Niebieskie i zielone kropki niedługo na telefonach wszystkich Polaków. W Warszawie, gdzie połowa aplikacji jej żąda, to spore ułatwienie
Zielona kropka, ostrzegająca przed włączoną kamerą czy mikrofonem, towarzyszy użytkownikom Androida od lat. To, co faktycznie zmienia się w 2026 roku, dotyczy drugiego, mniej widocznego wskaźnika – niebieskiej kropki sygnalizującej dostęp do lokalizacji. W Warszawie, gdzie aplikacje do komunikacji miejskiej, jazdy na żądanie i dostaw jedzenia są używane codziennie przez setki tysięcy ludzi, ten wskaźnik ma więcej okazji do działania niż gdziekolwiek indziej w Polsce.
To nie jest nowa funkcja – to jest jej rozbudowa
Zielony wskaźnik kamery i mikrofonu pojawia się w górnej części ekranu Androida od wersji 12, czyli od 2021 roku. Gdy świeci, oznacza, że jakaś aplikacja w danym momencie korzysta z kamery lub mikrofonu – wystarczy rozwinąć pasek powiadomień, by zobaczyć, która. To, co faktycznie jest nowością, ogłoszoną przez Google na 2026 rok, dotyczy Androida 17 i koncentruje się na lokalizacji. Wskaźnik dostępu do lokalizacji – dotąd mniej widoczny niż jego odpowiedniki dla kamery i mikrofonu – ma teraz pojawiać się w tym samym miejscu, na górze ekranu, równie wyraźnie, gdy jakaś aplikacja sprawdza, gdzie się znajdujesz.
Warto wspomnieć, że rozwiązanie funkcjonuje już na telefonach firmy Appele więc po wprowadzeniu ich na Androidzie, de facto zmiany obejmą wszystkich Polaków ze smartfonami.
Nowy przycisk – lokalizacja tylko na chwilę, nie na zawsze
Google wprowadza też w Androidzie 17 nowy mechanizm: przycisk umożliwiający tymczasowe udostępnienie precyzyjnej lokalizacji konkretnej aplikacji, tylko na czas jej aktywnego używania – bez konieczności udzielania stałego uprawnienia i bez powtarzających się proszeń o zgodę przy każdym uruchomieniu. To rozwiązanie ma sens przy prostych, jednorazowych zadaniach – jak znalezienie najbliższej kawiarni czy sprawdzenie adresu – bez zostawiania aplikacji trwałego dostępu do Twojego położenia na dłużej, niż faktycznie potrzebujesz.
Dlaczego to ma znaczenie akurat w Warszawie?
W dużym mieście liczba aplikacji domagających się dostępu do lokalizacji rośnie naturalnie wraz ze skalą codziennych potrzeb. Jakdojade i podobne aplikacje transportowe, Uber, Bolt i FreeNow, aplikacje do dostaw jedzenia, parkowania czy wypożyczania hulajnóg – każda z nich w pewnym momencie pyta o dostęp do położenia użytkownika, a wiele osób udziela takiej zgody bez głębszego zastanowienia, żeby aplikacja po prostu działała. W Warszawie, gdzie korzystanie z takich usług jest codziennością dla ogromnej części mieszkańców, rozbudowany wskaźnik lokalizacji daje realną, łatwo dostępną informację o tym, które aplikacje faktycznie sprawdzają, gdzie jesteś – i czy robią to tylko wtedy, gdy ich aktywnie używasz, czy też w tle, bez wyraźnego powodu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź panel prywatności, zanim zaczniesz podejrzewać aplikacje
- Jeśli zobaczysz świecącą kropkę – zieloną (kamera/mikrofon) lub niebieską (lokalizacja) – rozwiń pasek powiadomień u góry ekranu, żeby sprawdzić, która aplikacja akurat z tego korzysta.
- Wejdź w Ustawienia, następnie Prywatność (lub Bezpieczeństwo i prywatność), a tam w Panel prywatności – znajdziesz tam historię, które aplikacje korzystały z kamery, mikrofonu i lokalizacji w ostatnich godzinach lub dniach.
- Dla aplikacji, które potrzebują lokalizacji tylko sporadycznie – np. do jednorazowego wyszukania trasy – wybieraj w ustawieniach opcję dostępu „tylko podczas używania aplikacji” albo nowy mechanizm tymczasowego udostępnienia, jeśli Twój telefon już ma Androida 17.
- Regularnie przeglądaj listę uprawnień zainstalowanych aplikacji i odbieraj dostęp do lokalizacji, kamery czy mikrofonu tym, które faktycznie nie potrzebują ich do działania.
- Pamiętaj, że świecąca kropka informuje o aktywnym dostępie w danej chwili – jeśli zauważysz ją bez otwartej aplikacji, która powinna z niej korzystać, to dobry sygnał, by sprawdzić uprawnienia tej aplikacji w ustawieniach.
- Sprawdź, czy Twój telefon ma już dostępną aktualizację do Androida 17 – dopiero ta wersja wprowadza pełną widoczność wskaźnika lokalizacji i nowy przycisk tymczasowego dostępu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.