Niebo nad Warszawą może zmienić kolor. Nalot na autach. Uważaj, co robisz
Wystarczyło jedno spojrzenie rano na samochód albo parapet, żeby zorientować się, że coś jest nie tak. Mieszkańcy Warszawy przecierają oczy, widząc żółtawy osad i dziwnie „przygaszone” niebo. To nie smog i nie zwykły kurz Do Polski dotarł pył saharyjski, który przemieszcza się tysiące kilometrów znad północno-zachodniej Afryki. Choć pierwsze sygnały pojawiły się nad Tatrami, zjawisko zaczyna być widoczne także w centralnej Polsce, w tym w Warszawie i okolicach.
Warszawa już to widzi. Nalot po deszczu zaskoczył kierowców
Sprawdziliśmy rano kilka osiedli na Woli i Białołęce. Efekt był identyczny – samochody pokryte cienką warstwą żółto-brunatnego osadu. Najbardziej widać to po nocnych opadach.
To właśnie deszcz „ściąga” pył z atmosfery na powierzchnię. W efekcie pojawia się charakterystyczny nalot, który wielu myli ze zwykłym zabrudzeniem.
Osad pojawia się przede wszystkim na:
– karoserii aut
– parapetach i balkonach
– dachach budynków
Im więcej opadów, tym bardziej widoczny efekt. A prognozy wskazują, że to dopiero początek.
Niebo nad miastem już nie jest czyste. To znak, że pył jest w powietrzu
Zmiana widoczna jest nie tylko na powierzchniach. Mieszkańcy Warszawy mogą zauważyć, że niebo straciło intensywny kolor. Zamiast głębokiego błękitu pojawia się lekka „mgła”.
To efekt drobinek unoszących się w powietrzu. Jak potwierdza IMGW, pył trafia do Polski wraz z ciepłymi masami powietrza z południa i południowego zachodu.
W praktyce oznacza to transport cząstek piasku aż znad Sahary prosto nad Europę Środkową.
Najgorzej będzie po opadach. Wtedy zobaczysz to gołym okiem
Największe stężenie pyłu prognozowane jest na środę i czwartek. W tych dniach, szczególnie po deszczu, nalot może być wyraźnie widoczny w całej Polsce, także w Warszawie.
To cykliczne zjawisko, które najczęściej pojawia się wiosną. W poprzednich latach podobne epizody potrafiły objąć cały kraj.
Tym razem scenariusz wygląda podobnie – najpierw południe, potem centrum, a następnie kolejne regiony.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie? Uważaj na jeden błąd
Jeśli rano zobaczysz żółty osad na aucie, nie próbuj go ścierać na sucho. To najczęstszy błąd, który może kosztować Cię rysy na lakierze.
Pył saharyjski zawiera drobinki mineralne. Działają jak papier ścierny, jeśli zaczniesz przecierać powierzchnię bez spłukania wodą.
W praktyce:
– najpierw spłucz auto wodą pod ciśnieniem
– dopiero potem użyj gąbki lub szczotki
– unikaj „szybkiego przecierania” na sucho
To samo dotyczy okien i parapetów. Osad może zostawiać smugi i być trudniejszy do usunięcia niż zwykły kurz.
Jeśli masz alergię, warto ograniczyć długie przebywanie na zewnątrz w czasie największego zapylenia. Drobinki unoszą się w powietrzu i mogą podrażniać drogi oddechowe.
Najważniejsze: to zjawisko minie, ale przez najbliższe dni będzie widoczne w całym mieście. Jeśli widzisz żółty nalot po deszczu – to właśnie pył znad Sahary dotarł do Warszawy.
