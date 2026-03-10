Niecodzienna scena w Warszawie. Kurier ruszył na pomoc tramwajowi i przegonił dziki z torów
Nietypowa sytuacja w Miasteczku Wilanów w Warszawie. Na torowisku tramwajowym pojawiło się stado dzików, które zablokowało przejazd tramwaju. W pewnym momencie do akcji wkroczył… kurier, który postanowił przegonić zwierzęta z torów.
Całe zdarzenie zostało nagrane, a film błyskawicznie obiegł Internet i stał się prawdziwym hitem w mediach społecznościowych.
Dziki zablokowały tramwaj
Na nagraniu widać tramwaj stojący na torach oraz kilka dzików spacerujących tuż przed pojazdem. Zwierzęta spokojnie przechodziły przez torowisko, co uniemożliwiało dalszą jazdę.
W pewnym momencie w pobliżu pojawił się kurier. Mężczyzna postanowił zareagować i zaczął przepędzać dziki z torów, dzięki czemu tramwaj mógł po chwili ruszyć dalej.
Nagranie podbija internet
Film ze zdarzenia szybko trafił do sieci i natychmiast zaczął zdobywać popularność. Internauci komentują sytuację z dużą dawką humoru, zwracając uwagę na nietypową interwencję kuriera.
W komentarzach pojawiają się żartobliwe wpisy o „bohaterze z Wilanowa”, który uratował tramwaj przed dłuższym przestojem.
Dziki coraz częściej w Warszawie
Eksperci przypominają, że dziki od kilku lat coraz częściej pojawiają się w różnych częściach stolicy. Szczególnie często można je spotkać w dzielnicach położonych blisko terenów zielonych, takich jak Wilanów, Ursynów czy Białołęka.
Choć w tym przypadku sytuacja zakończyła się bezpiecznie, specjaliści apelują, aby nie zbliżać się do dzikich zwierząt, ponieważ mogą być nieprzewidywalne i w sytuacji zagrożenia zachować się agresywnie.
Nagranie z Wilanowa pokazuje jednak, że warszawskie ulice potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.