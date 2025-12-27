Niedziela po świętach zaskoczy wielu Polaków. Sklepy 28.12 pod lupą
Po świętach wiele osób chce szybko uzupełnić zapasy, ale nie każda niedziela daje taką możliwość. Sprawdzamy, czy 28 grudnia 2025 roku sklepy są otwarte i gdzie faktycznie da się zrobić zakupy bez łamania zakazu handlu.
Niedziela handlowa 28 grudnia 2025? Sprawdzamy, czy sklepy są dziś otwarte
Po świętach Bożego Narodzenia wiele osób planuje uzupełnić domowe zapasy i zastanawia się, czy niedziela 28 grudnia 2025 roku jest niedzielą handlową. Odpowiedź jest jednoznaczna i dla części klientów może być rozczarowująca.
28 grudnia to niedziela niehandlowa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 28.12.2025 jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że większość dużych sieci handlowych pozostaje dziś zamknięta. Zakaz handlu obejmuje m.in.:
- Biedronkę
- Lidla
- Kaufland
- Auchan
- Carrefour
- galerie handlowe i centra zakupowe
Osoby planujące większe zakupy muszą więc poczekać do poniedziałku 29 grudnia, kiedy sklepy wrócą do normalnych godzin otwarcia.
Gdzie można zrobić zakupy mimo zakazu?
Ustawa o zakazie handlu przewiduje jednak wyjątki. W niedzielę 28 grudnia legalnie mogą działać:
- sklepy Żabka (prowadzone przez franczyzobiorców),
- małe sklepy osiedlowe, jeśli za ladą stoi właściciel,
- stacje benzynowe,
- apteki,
- piekarnie i cukiernie,
- sklepy na dworcach i lotniskach,
- restauracje, kawiarnie i bary.
Dzięki temu możliwe jest zrobienie podstawowych zakupów, choć wybór asortymentu i ceny mogą być mniej korzystne niż w supermarketach.
Co dalej z handlem w niedziele?
W 2025 roku nie doszło do zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu. Również w 2026 roku obowiązywać będzie dotychczasowy model, przewidujący osiem niedziel handlowych w roku. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 25 stycznia 2026 r.
Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:
- 25 stycznia
- 29 marca
- 26 kwietnia
- 28 czerwca
- 30 sierpnia
- 6 grudnia
- 13 grudnia
- 20 grudnia
Podsumowanie
Jeśli planowałeś dziś zakupy w dużym sklepie, musisz zmienić plany. 28 grudnia 2025 roku obowiązuje zakaz handlu, a otwarte pozostają jedynie wybrane placówki, takie jak Żabka, stacje benzynowe czy apteki. Na większe zakupy najlepiej poczekać do poniedziałku albo zaplanować je na jedną z niedziel handlowych w 2026 roku.
