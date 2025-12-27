Niedziela po świętach zaskoczy wielu Polaków. Sklepy 28.12 pod lupą

27 grudnia 2025 17:24 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Po świętach wiele osób chce szybko uzupełnić zapasy, ale nie każda niedziela daje taką możliwość. Sprawdzamy, czy 28 grudnia 2025 roku sklepy są otwarte i gdzie faktycznie da się zrobić zakupy bez łamania zakazu handlu.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Niedziela handlowa 28 grudnia 2025? Sprawdzamy, czy sklepy są dziś otwarte

Po świętach Bożego Narodzenia wiele osób planuje uzupełnić domowe zapasy i zastanawia się, czy niedziela 28 grudnia 2025 roku jest niedzielą handlową. Odpowiedź jest jednoznaczna i dla części klientów może być rozczarowująca.

28 grudnia to niedziela niehandlowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 28.12.2025 jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że większość dużych sieci handlowych pozostaje dziś zamknięta. Zakaz handlu obejmuje m.in.:

  • Biedronkę
  • Lidla
  • Kaufland
  • Auchan
  • Carrefour
  • galerie handlowe i centra zakupowe

Zobacz również:

Osoby planujące większe zakupy muszą więc poczekać do poniedziałku 29 grudnia, kiedy sklepy wrócą do normalnych godzin otwarcia.

Gdzie można zrobić zakupy mimo zakazu?

Ustawa o zakazie handlu przewiduje jednak wyjątki. W niedzielę 28 grudnia legalnie mogą działać:

  • sklepy Żabka (prowadzone przez franczyzobiorców),
  • małe sklepy osiedlowe, jeśli za ladą stoi właściciel,
  • stacje benzynowe,
  • apteki,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy na dworcach i lotniskach,
  • restauracje, kawiarnie i bary.

Dzięki temu możliwe jest zrobienie podstawowych zakupów, choć wybór asortymentu i ceny mogą być mniej korzystne niż w supermarketach.

Co dalej z handlem w niedziele?

W 2025 roku nie doszło do zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu. Również w 2026 roku obowiązywać będzie dotychczasowy model, przewidujący osiem niedziel handlowych w roku. Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero 25 stycznia 2026 r.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku:

  • 25 stycznia
  • 29 marca
  • 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 6 grudnia
  • 13 grudnia
  • 20 grudnia

Podsumowanie

Jeśli planowałeś dziś zakupy w dużym sklepie, musisz zmienić plany. 28 grudnia 2025 roku obowiązuje zakaz handlu, a otwarte pozostają jedynie wybrane placówki, takie jak Żabka, stacje benzynowe czy apteki. Na większe zakupy najlepiej poczekać do poniedziałku albo zaplanować je na jedną z niedziel handlowych w 2026 roku.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl