Niedziele handlowe 2026. Tylko siedem dni na zakupy. Pierwsza już w styczniu
W 2026 roku zakupy w niedzielę będzie można zrobić tylko siedem razy. Pierwsza niedziela handlowa przypadnie 25 stycznia, a przez większość roku sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe pozostaną zamknięte.
Niedziele handlowe 2026. W te dni sklepy będą otwarte, pierwsza okazja w styczniu
Początek nowego roku ponownie stawia konsumentów przed dobrze znanym pytaniem: czy w najbliższą niedzielę da się zrobić zakupy w dużych sklepach? Po intensywnym grudniu 2025 roku, gdy handel był dozwolony w kilka niedziel, styczeń 2026 przynosi szybki powrót do restrykcyjnych zasad. W całym roku przewidziano tylko siedem niedziel handlowych.
Co się zmienia?
Przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele w 2026 roku nie ulegają zmianie. Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą większość sklepów wielkopowierzchniowych, galerii handlowych i dyskontów pozostaje zamknięta. Handel jest dozwolony jedynie w ściśle określone dni wskazane w ustawie.
Dla konsumentów oznacza to konieczność planowania zakupów z wyprzedzeniem. Niedziele handlowe pojawiają się głównie w okresach zwiększonych wydatków, takich jak święta, wakacje czy początek roku szkolnego.
Kiedy pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku?
Styczeń 2026 nie rozpieszcza klientów. Pierwsze trzy niedziele miesiąca, czyli 4, 11 i 18 stycznia, objęte są zakazem handlu. Sklepy i galerie będą wówczas zamknięte.
Pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku przypadnie dopiero 25 stycznia. Jest to tradycyjnie ostatnia niedziela miesiąca, często wykorzystywana na końcówki zimowych wyprzedaży oraz przygotowania do ferii.
Kalendarz niedziel handlowych 2026
W 2026 roku zakupy w niedzielę będzie można zrobić tylko siedem razy. Są to:
25 stycznia – ostatnia niedziela stycznia,
29 marca – niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc,
26 kwietnia – ostatnia niedziela kwietnia,
28 czerwca – ostatnia niedziela czerwca,
30 sierpnia – ostatnia niedziela sierpnia,
13 grudnia – pierwsza niedziela przed Bożym Narodzeniem,
20 grudnia – druga niedziela przedświąteczna.
Warto pamiętać, że Wielka Sobota, która w 2026 roku wypada 4 kwietnia, będzie dniem handlu skróconego. Sklepy zazwyczaj zamykają się wtedy we wczesnych godzinach popołudniowych.
Gdzie zrobisz zakupy w niedzielę niehandlową?
Zakaz handlu nie oznacza całkowitego zamknięcia wszystkich punktów. Ustawa przewiduje liczne wyjątki. W niedziele niehandlowe czynne mogą być m.in. sklepy, w których za ladą stanie właściciel lub członek jego rodziny, stacje paliw, apteki, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie oraz sklepy na dworcach i lotniskach.
Nie są to jednak miejsca, które pozwalają na duże, planowane zakupy spożywcze czy odzieżowe. Dla większości klientów oznacza to konieczność korzystania z sobót lub dni roboczych.
Jak planować zakupy w 2026 roku?
Układ niedziel handlowych w 2026 roku jest przewidywalny i wpisany w kalendarz wydatków Polaków. Handel dozwolony jest przed świętami, wakacjami i rozpoczęciem roku szkolnego. Przez pozostałą część roku zakupy trzeba organizować poza niedzielą.
Eksperci radzą, by zapisać daty niedziel handlowych w kalendarzu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której zaplanowany wyjazd do galerii handlowej zakończy się zamkniętymi drzwiami.
Podsumowanie
Rok 2026 przynosi tylko siedem niedziel handlowych. Pierwsza z nich wypada 25 stycznia. Przez większość roku obowiązuje zakaz handlu, a większe zakupy trzeba planować na inne dni tygodnia. Zasady pozostają niezmienne, dlatego dobra organizacja zakupów będzie kluczowa dla wielu gospodarstw domowych.
