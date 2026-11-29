Niemcy masowo montują to na balkonach i tną rachunki za prąd. W Polsce jest z tym problem, bo trzeba uzyskać zezwolenie
Jeden lub dwa panele na balkonie mogą wyprodukować prąd, który zmniejszy zużycie energii z sieci. Niemcy znacznie ułatwili korzystanie z takich zestawów i rejestrują ich setki tysięcy rocznie. W Polsce przed montażem na balustradzie trzeba ustalić zgodę na wykorzystanie części budynku, a instalację współpracującą z siecią zgłosić operatorowi. Policzyliśmy, ile energii może dać taki zestaw w Warszawie i co z tego zostaje w portfelu.
Niemcy rejestrują setki tysięcy małych elektrowni
Niemiecka Bundesnetzagentur podała w podsumowaniu 2025 roku około 430 tys. zarejestrowanych instalacji typu plug-in, nazywanych potocznie Balkonkraftwerk. To zestawy, które pozwalają produkować własny prąd także osobom bez dachu do dyspozycji. Nazwa jest umowna: panele trafiają również na tarasy, do ogrodów czy na garaże. W mieszkaniu z odpowiednio nasłonecznionym balkonem mogą pokrywać część bieżącego zapotrzebowania na energię.
Zestaw składa się z paneli, mikrofalownika, przewodów i mocowań. Mikrofalownik przekształca prąd z modułów w taki, z którego korzystają domowe urządzenia. Jeżeli w danej chwili mieszkanie zużywa wyprodukowaną energię, pobiera mniej prądu z sieci. Kiedy produkcja przewyższa zużycie, pojawia się nadwyżka. Najwięcej oszczędza się na energii wykorzystanej od razu, dlatego ważne jest nie tylko ustawienie paneli, lecz również to, co pracuje w mieszkaniu w słonecznych godzinach.
W Niemczech nadal potrzebna jest zgoda, ale trudniej odmówić
Od października 2024 roku instalacje balkonowe mają w niemieckim prawie uprzywilejowany status. Najemca może żądać zgody właściciela na odpowiednie zmiany, a właściciel mieszkania ma ułatwioną drogę do uzyskania zgody wspólnoty. Odmowa musi mieć istotne uzasadnienie. Jak wyjaśnia niemiecki urząd środowiska, zgodę nadal trzeba uzyskać, lecz właściciel lub wspólnota nie mogą już dowolnie blokować inwestycji. Do ustalenia pozostają między innymi sposób i bezpieczeństwo montażu.
Uproszczono też formalności energetyczne. Dla zestawów spełniających warunki niemieckich przepisów, z modułami o łącznej mocy do 2000 W i falownikiem do 800 VA, zrezygnowano z osobnego zgłoszenia operatorowi sieci. Pozostała rejestracja w państwowym systemie Marktstammdatenregister. Ułatwienie wiąże się z oddawaniem nadwyżek bez wynagrodzenia. Dwa zestawy za tym samym punktem poboru nie dają dwóch niezależnych limitów: ich moc trzeba rozpatrywać łącznie.
Zwykłe gniazdko też ma swoje warunki
Niemieckie rozwiązanie często przedstawia się jako panel, który wystarczy zawiesić i wpiąć do kontaktu. Obowiązują jednak konkretne wymagania techniczne. Według wyjaśnień DKE do normy opublikowanej w grudniu 2025 roku wariant z domową wtyczką obejmuje zestawy o mocy modułów do 960 Wp i mocy wyjściowej falownika do 800 VA. Całe urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa, obejmujące także konstrukcję wtyczki lub odpowiednie zabezpieczenia w falowniku.
Przy większej mocy modułów, do 2000 Wp, norma przewiduje specjalne złącze, którego instalacja wymaga udziału elektryka i sprawdzenia obwodu. Nie można więc kupić dowolnego mikrofalownika, zakończyć przewodu przypadkową wtyczką i uznać, że powstał prawidłowy niemiecki zestaw. Mocowania również muszą odpowiadać miejscu montażu oraz obciążeniom od wiatru. To szczególnie ważne przy panelach wiszących nad chodnikiem, wejściem do budynku lub balkonem sąsiada.
W Polsce problem zaczyna się od balustrady
Korzystanie z balkonu na wyłączność nie daje pełnej swobody zmieniania jego zewnętrznych elementów. Elewacja i konstrukcyjne części balkonu należą zwykle do nieruchomości wspólnej. Przy balustradzie znaczenie ma jej konstrukcja oraz status w konkretnym budynku. Dlatego montaż paneli na jej zewnętrznej stronie trzeba wcześniej uzgodnić ze wspólnotą albo spółdzielnią. O zgodę warto wystąpić przed zakupem, przedstawiając wymiary, ciężar, sposób mocowania oraz plan prowadzenia przewodów.
We wspólnocie ingerencja w część wspólną przekraczająca zwykły zarząd wymaga uchwały właścicieli. Sama ustna akceptacja administratora może wtedy nie wystarczyć. W budynku spółdzielczym ustalenia trzeba przeprowadzić ze spółdzielnią, a najemca powinien uzyskać także zgodę właściciela mieszkania. Zwykły montaż niewielkiej instalacji fotowoltaicznej zasadniczo korzysta ze zwolnienia z pozwolenia na budowę. Osobno ocenia się jednak dodatkowe roboty, ingerencję w konstrukcję czy ochronę zabytkowego budynku.
W Warszawie pozostaje zgłoszenie do operatora sieci
Zestaw pracujący równolegle z instalacją elektryczną mieszkania podłączonego do publicznej sieci podlega polskiej procedurze przyłączenia mikroinstalacji. Gdy jego moc nie przekracza mocy przyłączeniowej lokalu i spełnione są pozostałe warunki, stosuje się zgłoszenie. Niemiecki limit 800 W nie jest polskim zwolnieniem z formalności. Sam opis „do gniazdka” na opakowaniu nie rozstrzyga też, czy urządzenie i sposób jego przyłączenia spełniają wymagania w danym mieszkaniu.
Stoen Operator, działający na terenie Warszawy, wskazuje, aby zgłoszenie złożyć 30 dni przed planowanym uruchomieniem. Wymaga między innymi schematu elektrycznego potwierdzonego przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, dokumentacji urządzeń oraz oświadczenia instalatora. Po weryfikacji ustalany jest termin wymiany lub przeprogramowania licznika do pomiaru energii w obu kierunkach. Trzeba też uregulować rozliczenia ze sprzedawcą energii. Właściwego operatora sprawdzisz na swoim rachunku za prąd, niezależnie od nazwy sprzedawcy.
Ile energii da balkon w Warszawie? Policzyliśmy
Dla porównania wykonaliśmy obliczenia w systemie PVGIS 5.3 Komisji Europejskiej. Przyjęliśmy lokalizację w Warszawie, łączną moc paneli 800 Wp, montaż pionowy, swobodny przepływ powietrza za modułami i 14 proc. strat systemowych. Model uwzględnia horyzont terenowy, ale nie cień od sąsiedniego bloku, drzew czy balkonu piętro wyżej. To porównanie potencjału różnych kierunków, oparte na wieloletnich danych pogodowych, a nie gwarancja produkcji dla konkretnego mieszkania.
|Kierunek pionowo zamontowanych paneli
|Modelowa produkcja roczna zestawu 800 Wp
|Przykładowa oszczędność przy zużyciu 60 proc. produkcji i unikniętym koszcie 1 zł/kWh
|Południe
|około 600 kWh
|około 360 zł rocznie
|Wschód
|około 420 kWh
|około 252 zł rocznie
|Zachód
|około 410 kWh
|około 246 zł rocznie
|Północ
|około 150 kWh
|około 90 zł rocznie
Pojedynczy panel 400 Wp ustawiony pionowo na południe dałby w tych samych założeniach około 300 kWh rocznie. W przypadku zestawu 800 Wp model pokazuje około 23 kWh w grudniu, 59 kWh w marcu i 65 kWh we wrześniu. Produkcja nie rozkłada się więc równo między miesiące. Również wynik roczny może mocno spaść, jeśli moduły zostaną schowane za nieprzezroczystą balustradą lub przez znaczną część dnia znajdą się w cieniu.
600 kWh produkcji nie musi dać 600 zł oszczędności
W tabeli przyjęliśmy przykładowo, że mieszkanie wykorzysta na bieżąco 60 proc. wyprodukowanego prądu, a każda taka kilowatogodzina pozwoli uniknąć 1 zł kosztu zakupu energii wraz ze zmiennymi opłatami. To założenia do obliczeń, nie obowiązująca wszystkich taryfa ani zmierzony poziom zużycia. Dla południowego balkonu oznacza to około 360 kWh wykorzystanych od razu. Przy zużyciu 80 proc. produkcji byłoby to około 480 kWh i 480 zł w tym przykładzie.
Własny wynik zależy od urządzeń pracujących w ciągu dnia, ceny energii oraz zasad rozliczania nadwyżek. W tabeli nie doliczaliśmy przychodu lub rozliczenia za energię oddaną do sieci ani kosztów zakupu i utrzymania zestawu. Opłaty stałe pozostają na rachunku. Jeżeli kompletna inwestycja kosztowałaby przykładowo 2500 zł, a korzyść wynosiła 360 zł rocznie, prosty zwrot trwałby około siedmiu lat. To rachunek bez zmian cen, napraw i spadku wydajności urządzeń.
Nasłonecznione miejsce to nie wszystko. Zanim zaczniesz sprawdź kilka rzeczy
Jeżeli jesteś zainteresowany fotowoltaiką, najpierw sprawdź nasłonecznienie balkonu i możliwość uzyskania zgody na wybrany montaż. Następnie ustal z elektrykiem sposób podłączenia oraz wymagania operatora, a dopiero potem porównuj zestawy. Do kosztu paneli i falownika dolicz mocowania, wykonanie przyłączenia oraz ewentualne dostosowanie obwodu. Przy słonecznym balkonie i regularnym zużyciu w dzień taka instalacja może obniżać rachunki. Przy głębokim cieniu lub drogim montażu nawet atrakcyjna cena samych paneli może nie wystarczyć do opłacalnego zakupu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.