Niemcy przygotowują się na najgorsze. Rząd wydaje fortunę na zapasy!

9 września 2025 12:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Niemcy przygotowują się na możliwe kryzysy. Rząd w Berlinie ogłosił plany gromadzenia strategicznych zapasów żywności, które mają zabezpieczyć kraj nie tylko w przypadku wojny, ale również podczas katastrof naturalnych i innych zagrożeń.

Fot. Warszawa w Pigułce

Bezpieczeństwo żywnościowe priorytetem

Minister rolnictwa Alois Reiner poinformował, że obecne rezerwy Niemiec opierają się głównie na surowych produktach, co w obliczu kryzysu może okazać się niewystarczające. Dlatego resort chce utworzyć nowe zasoby żywności, które można szybko przygotować i rozdysponować w razie potrzeby.

– Musimy być gotowi na każdą sytuację. Bezpieczeństwo żywnościowe to fundament stabilności państwa – podkreślił Reiner.

Koszty i logistyka

Realizacja projektu ma kosztować około 100 mln dolarów. Do współpracy włączone zostaną duże sieci handlowe, które zajmą się logistyką i magazynowaniem zapasów. Według założeń, produkty mają być przechowywane w różnych lokalizacjach, tak aby w razie kryzysu łatwo je było dostarczyć ludności.

Szerszy plan bezpieczeństwa

Decyzja o budowie rezerw żywnościowych wpisuje się w szerszą strategię bezpieczeństwa Niemiec. Rząd w Berlinie analizuje obecnie wydatki pod kątem zwiększenia nakładów na wojsko i rozwój przemysłu obronnego. Dyskutuje się także o ewentualnym przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej.

Odpowiedź na rosnące zagrożenia

Plany Reinera to reakcja na rosnące napięcia geopolityczne i obawy przed destabilizacją w Europie. Niemieckie władze podkreślają, że kraj musi być przygotowany nie tylko na konflikty zbrojne, ale również na sytuacje takie jak powodzie, susze czy przerwy w dostawach energii.

