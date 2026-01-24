Niemiecki polityk żąda od Polski 1,3 bln euro reparacji. Sprawdzamy możliwości takich roszczeń wobec Polski.

Postulaty polityka AfD i tło finansowe. Wyjaśniamy skalę zgłaszanych roszczeń

Obecnie dyskusja o reparacjach zyskuje nowy, kontrowersyjny wątek w związku z wypowiedzią deputowanego do Bundestagu z ramienia Alternatywy dla Niemiec. Polityk wskazał, że kwota 1,3 bln euro powinna zostać wypłacona Niemcom jako rekompensata za utracone po 1945 roku tereny wschodnie, które obecnie znajdują się w granicach państwa polskiego. Sprawdzamy, że propozycja ta jest bezpośrednim odniesieniem do raportu o stratach wojennych Polski, w którym Warszawa oszacowała swoje roszczenia wobec Niemiec na niemal identyczną sumę 6,2 bln zł.

Wyjaśniamy, że tegoroczna aktywność polityków AfD w tym obszarze jest interpretowana przez analityków jako próba zmiany narracji w relacjach dwustronnych. Decyzja o upublicznieniu takich postulatów zapadła w momencie, gdy kwestia reparacji dla Polski wciąż pozostaje przedmiotem rozmów na szczeblu międzyrządowym. Sprawdzamy oficjalne dane, z których wynika, że 23 stycznia 2026 roku stanowisko polskiego rządu oraz większości niemieckich partii głównego nurtu w kwestii granic pozostaje niezmienne i opiera się na traktatach potwierdzających nienaruszalność obecnego podziału terytorialnego.