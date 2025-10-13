Nieoczekiwane słowa Sikorskiego o Trumpie. „Użył swojej potęgi w służbie pokoju”
Radosław Sikorski pochwalił Donalda Trumpa za skuteczność w doprowadzeniu do porozumienia na Bliskim Wschodzie. Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że „treść i styl negocjacyjny” byłego prezydenta USA przyniosły sukces i pozwoliły zakończyć walki w Strefie Gazy.
„USA użyły swojej potęgi dla pokoju”
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Radosław Sikorski przypomniał, że Polska od lat opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Jednocześnie potępia zarówno terroryzm Hamasu, jak i nadmierne użycie siły przez Izrael. Minister podkreślił, że Warszawa od początku wspierała wysiłki pokojowe Donalda Trumpa.
– Jesteśmy uradowani tym, że zabijanie i niszczenie się skończyło, a zarówno zakładnicy, jak i więźniowie zostali zwolnieni. Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces. Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi i autorytetu w służbie pokoju – powiedział Sikorski.
Powrót do ruin i nowy etap konfliktu
Sikorski zaznaczył, że mieszkańcy Strefy Gazy wracają obecnie do zniszczonych domów, co jego zdaniem potwierdza, że Palestyńczycy nie zostaną przesiedleni. – Dwa kilkumilionowe narody muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności. To, co się stało, wzmacnia argument za rozwiązaniem dwupaństwowym, które Polska popiera – podkreślił szef MSZ.
Trump z wizytą w Izraelu i Egipcie
Rozejm między Izraelem a Hamasem, obowiązujący od 10 października, przewiduje zwolnienie 20 izraelskich zakładników w zamian za uwolnienie ponad 1900 Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael. W poniedziałek potwierdzono przekazanie zakładników, a w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu pojawiły się autobusy Czerwonego Krzyża z wypuszczonymi więźniami.
Donald Trump, który przybył do Izraela z wizytą i wystąpił w Knesecie, udał się następnie do Egiptu na szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk. W spotkaniu uczestniczą przywódcy około 30 państw, w tym Egiptu, Turcji i Kataru. Celem rozmów jest wsparcie planu pokojowego USA i rozpoczęcie nowego etapu odbudowy regionu po latach wojny.
Nowa faza amerykańskiej dyplomacji
Komentarze Sikorskiego wpisują się w rosnące uznanie dla amerykańskiej roli w zakończeniu trwającego dwa lata konfliktu. Polska, jak podkreśla minister, widzi w tym szansę na trwały pokój i odbudowę dialogu na Bliskim Wschodzie. – To moment, który może zadecydować o przyszłości całego regionu – stwierdził Sikorski.
