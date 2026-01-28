Nieoficjalne: Tragedia na Targówku. Miał zabić rodziców i dwa psy
Spokojne przedpołudnie na warszawskim Targówku zostało gwałtownie przerwane przez szeroko zakrojoną akcję służb. Po godzinie 11 na ulicy Pszczyńskiej pojawiły się liczne patrole policji, wozy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Powodem interwencji było dramatyczne odkrycie w jednym z mieszkań.
Dwa ciała w mieszkaniu
Po wejściu do lokalu funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób. Ofiarami byli kobieta i mężczyzna. Okoliczności ich śmierci od początku budziły poważne wątpliwości, dlatego sprawa została natychmiast objęta działaniami operacyjnymi.
Na miejscu szybko zapadła decyzja o zabezpieczeniu terenu i ograniczeniu dostępu do budynku. Służby potraktowały sytuację jako potencjalnie niebezpieczną.
Zabarykadowany mężczyzna i negocjacje
W trakcie czynności ustalono, że w mieszkaniu na wyższej kondygnacji przebywa jeszcze jeden mężczyzna. Był on zabarykadowany i nie chciał opuścić lokalu. Z uwagi na możliwość zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób, do akcji włączono policyjnych negocjatorów.
Równolegle funkcjonariusze przygotowywali się do siłowego wejścia do mieszkania, zachowując pełne procedury bezpieczeństwa.
Dodatkowe, wstrząsające ustalenia
Z nieoficjalnych informacji wynika, że w lokalu, w którym znaleziono ciała kobiety i mężczyzny, odkryto również martwe zwierzęta. Ten fakt dodatkowo wstrząsnął zarówno mieszkańcami budynku, jak i osobami obserwującymi akcję z zewnątrz.
Policja na tym etapie nie potwierdza szczegółów dotyczących przyczyn śmierci ani relacji między ofiarami a zabarykadowanym mężczyzną.
Oficjalne działania służb
Zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok wpłynęło na numer alarmowy, po czym natychmiast skierowano na miejsce policyjne patrole. Akcja była prowadzona z udziałem funkcjonariuszy z różnych jednostek, a teren został szczelnie zabezpieczony.
Sprawą zajmują się śledczy, którzy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Kluczowe będą dalsze ustalenia dotyczące przebiegu zdarzeń w mieszkaniu.
Co to oznacza dla mieszkańców
Mieszkańcy Targówka powinni liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Pszczyńskiej oraz zwiększoną obecnością służb. Policja apeluje o zachowanie spokoju i nieutrudnianie prowadzonych działań.
Podsumowanie
Dramatyczne wydarzenia na Targówku wstrząsnęły lokalną społecznością. Ujawnienie ciał dwóch osób, obecność zabarykadowanego mężczyzny i szeroka akcja służb sprawiają, że sprawa ma poważny charakter i będzie szczegółowo wyjaśniana w kolejnych godzinach.
