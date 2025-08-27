Nieoficjalnie: Atak na byłego ministra zdrowia w Siedlcach! Adam Niedzielski trafił do szpitala
Były szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski, został nagle hospitalizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach po tym, jak został najpewniej zaatakowany. Według doniesień RMF FM, do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia 2025 r., około godziny 15:00 w centrum miasta.
Co się wydarzyło?
– Potwierdzam, że wpłynęło do nas zgłoszenie o pobiciu – przekazała Onetowi mł. asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Choć w tej chwili policja nie potwierdza oficjalnie, że chodzi właśnie o byłego ministra, RMF FM wskazuje, że to właśnie mowa o Adamie Niedzielskim. Według informacji dziennikarzy, mężczyzna został zaatakowany przez dwóch napastników w rejonie jednej z restauracji w centrum Siedlec.
Jak wygląda sytuacja zdrowotna poszkodowanego?
Według medialnych doniesień jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na razie nie podano szczegółów dotyczących rodzaju obrażeń, jakie doznał były minister. Wiadomo jedynie, że trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu wojewódzkim.
Działania służb i dalszy przebieg śledztwa
Służby prowadzą intensywne czynności. Policja usiłuje ustalić tożsamość dwóch sprawców i jak najszybciej ich zatrzymać. Równolegle trwa szczegółowe zbieranie informacji – przesłuchania świadków, analiza nagrań z monitoringu, przegląd śladów. Decydujące znaczenie ma szybka reakcja, by zapewnić bezpieczeństwo i wyjaśnić motyw zdarzenia.
Konsekwencje dla opinii publicznej
Ten incydent może wywołać szok w przestrzeni publicznej — zwłaszcza że w grę wchodzi osoba o wysokim profilu politycznym. Mogą pojawić się pytania o bezpieczeństwo osób publicznych i wpływ tego wydarzenia na debatę polityczną. Równie istotne będzie, czy zdarzenie wpłynie na retorykę i dyskusję na temat przemocy wobec przedstawicieli państwa.
