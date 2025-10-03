Nieoficjalnie: Hołownia dogaduje się z Guterresem. Czy zostanie nowym komisarzem ONZ?
Szymon Hołownia wchodzi do wielkiej gry dyplomatycznej. Już w piątek ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, by rozmawiać o swojej kandydaturze na stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Spotkanie może przesądzić o jego politycznej przyszłości.
Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, ma w piątek spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem – informuje TVN24. Rozmowa ma dotyczyć jego kandydatury na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Spotkanie zaplanowano na godz. 19:30.
Kandydatura Hołowni
Hołownia oficjalnie złożył aplikację na prestiżowe stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z umową koalicyjną, już za kilka tygodni odda fotel marszałka Sejmu. Jak ustalił Onet, polityk zaangażował w promocję swojej kandydatury polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, licząc na silne wsparcie dyplomatyczne.
Potrzebne poparcie władz
Aby Hołownia miał szansę na objęcie funkcji wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, potrzebne jest poparcie władz państwa. Ostateczne decyzje muszą zapaść także przy udziale prezydenta Karola Nawrockiego. Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, pytany o tę sprawę pod koniec września podkreślał, że „prezydent na pewno jest za tym, żeby Polacy osiągali wysokie stanowiska w instytucjach międzynarodowych”.
Co dalej?
Jeśli kandydatura Hołowni zostanie pozytywnie oceniona, może on stanąć na czele jednego z najważniejszych organów ONZ zajmujących się pomocą uchodźcom na całym świecie. To stanowisko łączy w sobie zarówno prestiż, jak i ogromną odpowiedzialność polityczną i humanitarną.
