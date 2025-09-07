Nieoficjalnie: Niezidentyfikowany obiekt latający miał spaść w Polsce!
W niedzielny wieczór, 7 września 2025 roku, około godziny 21:40, służby graniczne odkryły szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego na terenie wsi Polatycze w gminie Terespol (woj. lubelskie). Wrak drona leżał w polu kukurydzy, kilkaset metrów od granicy z Białorusią i niedaleko przejścia granicznego w Terespolu. Informacje w tej sprawie nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, jednak doniesienia są bardzo niepokojące. Informacje na temat obiektu jako pierwszy podał Onet.
Szczątki zidentyfikowano jako pozostałości po dronie z silnikiem oraz śmigłami. Miejsce upadku było częściowo wypalone. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce wezwano prokuraturę, która rozpoczyna dochodzenie w tej sprawie.
To już kolejny incydent. Nadchodzi nowa fala zagrożeń?
Niecałą dobę wcześniej podobne zdarzenie miało miejsce w miejscowości Majdan-Sielec. Tam również rozbił się niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Według źródeł Onetu, na wraku znajdowały się oznaczenia w cyrylicy. Choć wojsko uspokaja, że nie był to dron bojowy, służby podejrzewają, że mógł mieć związek z przemytem lub rozpoznaniem.
Wzmożona aktywność w regionie i ostrzeżenia Ukraińców
Tej samej nocy, ukraińskie służby ostrzegły o dronie zmierzającym w stronę Zamościa. Informacje o jego trasie pojawiły się na platformie X (dawniej Twitter), gdzie monitoring lotów wskazał, że bezzałogowiec przekroczył granicę obwodu wołyńskiego i leciał w kierunku Polski.
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP potwierdziło w nocy, że polskie oraz sojusznicze jednostki powietrzne były postawione w najwyższy stan gotowości bojowej. Systemy rozpoznania i obrony działały na pełnych obrotach aż do zakończenia akcji w godzinach porannych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Kolejne przypadki spadku dronów w Polsce wywołują niepokój, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Choć oficjalnie wykluczono działania o charakterze bojowym, społeczne napięcie rośnie. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby apelują o czujność i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nietypowych znalezisk.
Rząd nie wyklucza zaostrzenia procedur bezpieczeństwa w pasie przygranicznym oraz zwiększenia obecności wojska i straży granicznej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.