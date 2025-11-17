Nieoficjalnie. Oto, co służby znalazły przy torach po akcie dywersji. „Sprawcy chcieli mieć absolutną pewność”
Śledztwo w sprawie sabotażu na trasie Warszawa–Lublin nabiera dramatycznego tempa. Jak ustalili nieoficjalnie dziennikarze zajmujący się bezpieczeństwem, w miejscu uszkodzenia torów znaleziono nie tylko charakterystyczną metalową obejmę, o której mówiło MSWiA, ale również drugi niezdetonowany ładunek oraz urządzenie nagrywające. Te ustalenia sugerują, że sprawcy przygotowali się do akcji wyjątkowo starannie i liczyli na wywołanie katastrofy kolejowej, którą chcieli zarejestrować.
Niebezpieczne znaleziska przy torach
Z informacji uzyskanych nieoficjalnie wynika, że tuż obok wyrwy w szynie natrafiono na kamerę zamontowaną w sposób umożliwiający nagranie skutków sabotażu. Według źródeł zbliżonych do śledztwa, urządzenie miało rejestrować ewentualne wykolejenie pociągu i jego konsekwencje. Służby nie mają wątpliwości, że taki ruch mógł mieć charakter propagandowy – nagranie katastrofy to materiał, który mógł zostać wykorzystany do siania chaosu i destabilizacji.
Jeszcze groźniejsze jest odkrycie drugiego ładunku wybuchowego, który – według ustaleń – nie eksplodował. To właśnie on miał stanowić „plan B”, gdyby pierwszy ładunek nie zadziałał zgodnie z zamierzeniami. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy chcieli doprowadzić do tragedii niezależnie od tego, jak potoczy się pierwszy etap sabotażu.
Śledczy badają rodzaj użytego materiału
W kręgu roboczych analiz służb pojawia się nazwa ACE – elastycznego materiału wybuchowego, który jest wyjątkowo łatwy do formowania i cięcia. Znany jest również z niskiej wrażliwości na wstrząsy, co czyni go wygodnym w transporcie i montażu. Pobrane próbki trafiły do wyspecjalizowanych laboratoriów, gdzie eksperci sprawdzają ich skład i potencjalne pochodzenie.
Kolejne incydenty na tej samej linii
Akcja dywersyjna w rejonie Miki nie jest jedynym zdarzeniem na tej trasie. Od 11 listopada na linii kolejowej Warszawa–Lublin zarejestrowano kilka podejrzanych sytuacji, w tym uszkodzenia trakcji oraz montaż elementów, które mogły doprowadzić do wykolejenia pociągów. Śledczy traktują te incydenty jako serię zsynchronizowanych działań, a nie pojedynczy akt wandalizmu.
Potwierdzenie z MSWiA
Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński w oficjalnej wypowiedzi potwierdził jak dotąd jedno – kilkaset metrów od uszkodzonego toru odkryto metalową obejmę, która mogła spowodować katastrofę. Minister podkreślił, że służby analizują każdy milimetr torowiska i gromadzą materiały dowodowe. Szczegóły pozostają niejawne ze względu na dobro śledztwa.
Śledztwo trwa, a służby są w pełnej mobilizacji
Zarówno Policja, jak i CBŚP oraz ABW prowadzą intensywne czynności. Ustalane są możliwe scenariusze, motywacje oraz potencjalni zleceniodawcy. Skala znalezisk sprawia, że śledczy nie mówią już tylko o sabotażu, ale o zaplanowanej operacji, której celem mogło być wywołanie chaosu na jednej z kluczowych tras kolejowych w kraju.
Wszystko wskazuje na to, że kolejne dni mogą przynieść nowe informacje – a ustalenia mogą być jeszcze bardziej niepokojące.
źródło: RadioZet/Warszawa w Pigułce
