Nieoficjalnie: Ujawniono przyczynę śmierci Pono. Polska scena rapowa w szoku
Polska scena hip-hopowa pogrążona jest w żałobie po śmierci Rafała Poniedzielskiego, znanego szerzej jako Pono. Raper, legenda ZIP Składu i Zipery, zmarł nagle 6 listopada w Warszawie. Miał 49 lat. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, przyczyną jego śmierci miał być zawał serca.
Tragedia w centrum Warszawy
Do dramatu doszło w godzinach popołudniowych, w pobliżu siedziby stacji Polsat, gdzie artysta przebywał w celach zawodowych. Po zakończonym spotkaniu raper wyszedł z budynku i kierował się w stronę zaparkowanego samochodu. Wtedy poczuł się źle. Świadkowie zauważyli, że stracił równowagę i upadł na chodnik.
Natychmiast wezwano pogotowie. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut walczyli o jego życie, jednak mimo długiej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.
Nieoficjalne ustalenia – co się stało z Pono?
Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, przyczyną śmierci artysty był rozległy zawał mięśnia sercowego. Osoby z jego otoczenia przyznają, że w ostatnim czasie Pono narzekał na przemęczenie, ale nie sygnalizował poważniejszych problemów zdrowotnych. Dwa dni przed śmiercią nagrał nawet film u fizjoterapeuty, w którym żartował i wydawał się w znakomitej formie.
Jego nagłe odejście było ogromnym wstrząsem dla fanów i środowiska muzycznego. W mediach społecznościowych pożegnali go m.in. Sokół, Peja, Fu i Pelson.
Kim był Pono – legenda warszawskiego rapu
Rafał Poniedzielski był jedną z ikon polskiego hip-hopu. Współtworzył legendarne grupy ZIP Skład i Zipera, a jego solowe projekty na trwałe zapisały się w historii gatunku. Przez lata współpracował z czołówką polskiej sceny muzycznej, łącząc klasyczne brzmienie rapu z nowoczesnym podejściem do produkcji.
Jego twórczość, pełna refleksji i miejskiego realizmu, inspirowała kolejne pokolenia artystów. W przyszłym roku miał świętować trzy dekady działalności artystycznej.
