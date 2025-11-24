Niespodzianka pod koniec roku! ZUS ujawnia, kto dostanie „15. emeryturę”
Grudzień przyniesie niespodziankę dla części seniorów — ZUS zapowiada, że przez układ kalendarza niektórzy otrzymają dwa przelewy jeszcze przed Nowym Rokiem. To rozwiązanie ma ułatwić domowe budżety w najbardziej kosztownym miesiącu roku.
Grudzień z podwójną wypłatą. ZUS potwierdza: część seniorów otrzyma dwa przelewy
Zbliżający się koniec roku przyniesie miłą niespodziankę dla części emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że ze względu na układ kalendarza w grudniu do niektórych seniorów trafią aż dwa świadczenia. Mowa o osobach, których termin emerytury przypada na 1 stycznia. Ponieważ to dzień świąteczny i wolny od pracy, ZUS zrealizuje przelew wcześniej – jeszcze w grudniu. Dla wielu osób oznacza to tzw. „15. emeryturę”, choć faktycznie nie jest to żadne dodatkowe świadczenie, a jedynie wcześniejsza wypłata styczniowej emerytury.
ZUS przypomina, że standardowe terminy wypłat to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli któryś z nich wypada w święto lub weekend, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej. Tak będzie właśnie w grudniu 2025 roku – miesiącu szczególnie obciążonym wydatkami. Świąteczne przygotowania, kupno prezentów, rachunki i koszty leków sprawiają, że wcześniejszy przelew bywa dla wielu rodzin kluczowym wsparciem.
Z powodu układu kalendarza ZUS przesunie aż cztery grudniowe terminy. Osoby, które zwykle dostają świadczenia 6 i 20 grudnia, otrzymają je dzień wcześniej. Seniorzy z terminem 25 grudnia będą mieli pieniądze już 23 grudnia, co dla wielu oznacza większy komfort przed Bożym Narodzeniem. Największe zamieszanie dotyczy jednak wypłat dla osób, które świadczenie mają zaplanowane na 1 stycznia 2026 r. One dostaną emeryturę… 31 grudnia.
To właśnie ta grupa otrzyma w grudniu dwa przelewy – za grudzień oraz za styczeń. W efekcie w roku 2025 otrzymają łącznie piętnaście wypłat: standardowe dwanaście miesięcznych, 13. emeryturę, 14. emeryturę i dodatkowy przelew wynikający z przyspieszenia styczniowej wypłaty. ZUS podkreśla jednak jednoznacznie: styczniowa emerytura nie jest „bonusową piętnastką”, tylko wypłatą, która ze względu na kalendarz przypada kilka dni wcześniej. W styczniu 2026 roku ci świadczeniobiorcy nie dostaną już żadnych środków.
Zmiana terminów wypłat nie wpływa na wysokość świadczeń, podatki ani zasady ich przyznawania. Pieniądze trafią w takiej wysokości, jaka przysługuje danej osobie, zgodnie z jej decyzją o waloryzacji czy doliczeniem składkowych okresów pracy. Dla seniorów ważna jest jednak przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa, dlatego ZUS już teraz informuje o zmianach, aby uniknąć nieporozumień w pierwszych dniach nowego roku.
Warto pamiętać, że grudniowe przesunięcia to stały element funkcjonowania systemu wypłat. Co roku ZUS musi dostosowywać harmonogram do świąt, weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W 2025 roku oznacza to wcześniejsze przelewy dla sporej grupy emerytów, a tym samym większy komfort podczas przedświątecznego okresu.
Dla wielu seniorów to właśnie grudzień jest miesiącem, w którym każdy dodatkowy dzień i każda złotówka mają znaczenie. Wczesny przelew ułatwia zaplanowanie budżetu, zakup prezentów, opłacenie rachunków czy spokojne przygotowania do świąt. ZUS przypomina jednak, by rozważnie gospodarować środkami – w styczniu część seniorów nie otrzyma żadnego przelewu, bo świadczenie zostało wypłacone z wyprzedzeniem.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.