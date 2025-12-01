Niespodziewana dymisja w rządzie. Partia wydała pilny komunikat
Maciej Duszczyk, dotychczasowy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Polska 2050 potwierdziła jego odejście, podkreślając, że decyzja zapadła z przyczyn osobistych.
Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk złożył rezygnację ze stanowiska – poinformowała w niedzielę Polska 2050. Partia Szymona Hołowni podała, że decyzja ma charakter osobisty i została podjęta przez samego Duszczyka, który od dwóch lat odpowiadał w rządzie za kształtowanie polityki migracyjnej. Oficjalnie zakończył pracę w resorcie wraz z końcem listopada.
W komunikacie opublikowanym na platformie X Polska 2050 podziękowała Duszczykowi za jego wkład w prace rządu. Podkreślono jego „ogromną wiedzę”, „chłodną analizę”, a także „merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów”. Partia wskazała, że polityka migracyjna tworzona pod jego kierownictwem była oparta „na faktach, a nie emocjach”, a sam Duszczyk miał wykazywać „odpowiedzialność i odwagę tam, gdzie inni woleli uciekać”.
Duszczyk, związany z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji od 22 grudnia 2023 roku. Wcześniej pracował jako doradca strategiczny premiera Donalda Tuska oraz odpowiadał za prace nad polityką migracyjną w kancelarii prezydenta RP.
O swoim odejściu sygnalizował już wcześniej. Latem zapowiedział w mediach społecznościowych, że wkrótce zakończy pracę w ministerstwie, a w październiku mówił w Radiowej Jedynce, że rozważa przejście do Kancelarii Premiera. Jak wskazywał, chciałby zajmować się tam analizą i prognozowaniem zjawisk migracyjnych, które – jego zdaniem – staną się jednym z najważniejszych wyzwań dla kraju w kolejnych latach. Podkreślał wtedy, że „z wyzwaniami migracyjnymi będziemy żyć już na lata” i że państwo musi wypracować trwałe mechanizmy reagowania na zmieniające się uwarunkowania.
Duszczyk był jednym z kluczowych urzędników odpowiedzialnych za wdrażanie nowej polityki migracyjnej rządu, a także prac nad reakcją na presję migracyjną na granicy z Białorusią. Jego odejście oznacza konieczność wskazania nowej osoby odpowiedzialnej za ten strategiczny obszar w MSWiA.
