Niespodziewana zmiana przed świętami! Trzy niedziele handlowe z rzędu otwierają nowy sezon zakupowego szaleństwa.
W grudniu sklepy w Polsce będą otwarte przez trzy kolejne niedziele 7, 14 i 21 grudnia, co pozwoli kupującym przygotować zakupy świąteczne spokojniej i bez pośpiechu. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta, która weszła w życie 1 lutego 2025 r.
Co się zmienia? Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki handlowe nie mogły w większość niedziel prowadzić sprzedaży. Nowelizacja wprowadziła dwie kluczowe modyfikacje: po pierwsze, ustanowiono 24 grudnia (Wigilię) dniem wolnym od pracy; po drugie, wyznaczono trzy niedziele poprzedzające Wigilię jako handlowe, czyli sklepy będą otwarte w tych dniach.
Dla kupujących oznacza to więcej dni na spokojne zakupy przed świętami. Dla pracowników handlu wprowadzono natomiast ograniczenie: pracować w grudniu w handlu można będzie maksymalnie dwie z tych trzech niedziel, by zmniejszyć obciążenie w intensywnym sezonie zakupowym.
Dlaczego to ma znaczenie
Najważniejsze konsekwencje dla poszczególnych stron:
- Dla konsumentów: większy komfort możliwość rozejrzenia się, porównania ofert i rozłożenia zakupów na więcej dni, mniejsze natężenie klientów w sklepach oraz mniej stresu.
- Dla branży handlowej: potencjalny wzrost obrotów w grudniu (dodatkowa niedziela to więcej godzin sprzedaży), ale równocześnie konieczność bardziej precyzyjnego zarządzania personelem w niedziele handlowe w zgodzie z ograniczeniem pracy pracowników.
- Dla pracowników handlu: z jednej strony dodatkowa niedziela handlowa może oznaczać większy ruch i możliwość uzyskania premii lub nadgodzin, z drugiej obowiązek pracy w niedzielę może być dla części osób trudny pod względem równowagi między pracą a życiem prywatnym.
- Dla rynku i społeczności: rozwiązanie hybrydowe z jednej strony zwiększona dostępność dla konsumenta, z drugiej ochrona pracownika przez ograniczenie pracy w niedziele.
O czym warto pamiętać jako konsument
Jeśli planujesz zakupy przed świętami, oto kilka praktycznych wskazówek:
- Rozważ rozłożenie zakupów na więcej niż jeden dzień np. część prezentów lub produktów długoterminowych możesz kupić już 7 grudnia.
- W drodze zakupów sprawdź, czy konkretny sklep działa w niedzielę handlową – choć prawo zezwala na handel, poszczególne placówki mogą mieć własne decyzje dotyczące godzin otwarcia.
- Korzystaj z okazji na mniej zatłoczone godziny niedziela handlowa może być częściej wybierana, więc warto iść wcześniej albo po południu.
- Uwzględnij w planie dzień 24 grudnia jako wolny sklepy będą zamknięte i ostatnia okazja przed samą Wigilią to właśnie 21 grudnia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś konsumującym i planujesz zakupy świąteczne, zyskujesz więcej elastyczności czasowej możesz uniknąć tłoku, rozłożyć wydatki na dłuższy okres oraz lepiej się przygotować. Jeżeli jesteś pracownikiem handlu albo właścicielem sklepu, nowa sytuacja wymaga lepszego planowania grafiku, aby spełnić przepisy i wykorzystać szansę dodatkowych dni przy zachowaniu równowagi pracy i życia. Dla budżetu domowego to również okazja do rozłożenia większych wydatków na zakupy na dłużej i uniknięcia impulsywnych zakupów tuż przed Wigilią.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.