Niespodziewany zwrot akcji ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce. Trump musiał interweniować „Nie powinniśmy tak traktować sojusznika”

Osobista interwencja prezydenta USA

Amerykański dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na relacje obecnych oraz byłych przedstawicieli administracji w Waszyngtonie, opisał przebieg niedawnej rozmowy telefonicznej na najwyższym szczeblu. Prezydent Donald Trump miał wprost zażądać od szefa Pentagonu, Pete’a Hegsetha, wyjaśnień w sprawie decyzji o zablokowaniu planowanego wysłania żołnierzy do Polski. Lokator Białego Domu jednoznacznie zakomunikował swojemu ministrowi, że Stany Zjednoczone nie mogą w taki sposób traktować kluczowego sojusznika, który dodatkowo posiada bardzo bliskie relacje z obecną amerykańską administracją.

Niemiecki kontekst i nowe plany Pentagonu

Ujawnione fakty rzucają nowe światło na pierwotne intencje amerykańskiego resortu obrony. Pierwotny plan redukcji zakładał bowiem uderzenie w obecność wojskową na terenie Niemiec. Miała to być bezpośrednia reakcja i forma kary wobec kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, za jego krytyczne wypowiedzi pod adresem działań wojennych prowadzonych przez USA przeciwko Iranowi. Ostatecznie jednak decyzja urzędników uderzyła w Polskę, co wywołało natychmiastową reakcję prezydenta.

W obliczu krytyki ze strony Białego Domu, w Pentagonie trwają gorączkowe analizy nad alternatywnym rozwiązaniem problemu. Obecnie najwyżej ocenianym scenariuszem jest:

przeniesienie 2. Pułku Kawalerii z niemieckiej bazy w Vilseck bezpośrednio do Polski,

z niemieckiej bazy w Vilseck bezpośrednio do Polski, rozwiązanie to pozwoliłoby na realizację obietnicy Trumpa wobec Warszawy,

jednocześnie spełniony zostałby plan ogólnego zmniejszenia liczebności armii USA na kontynencie europejskim.

Oficjalne stanowisko administracji: Pomimo doniesień medialnych o tarciach, rzecznicy prasowi obu instytucji starają się tonować nastroje. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly zapewniła, że prezydent w pełni docenia dotychczasowe i przyszłe działania szefa resortu w ramach doktryny „Ameryka przede wszystkim”. Z kolei rzecznik Pentagonu Sean Parnell podkreślił w oświadczeniu, że Trump i Hegseth pozostają w stałym, płynnym kontakcie w kwestii ruchów wojsk w Europie.

Deklaracja Warszawy i wściekłość w Kongresie

Wydarzenia zbiegły się w czasie z wizytą wiceszefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, Pawła Zalewskiego, w Waszyngtonie. W rozmowie z „WSJ” polski wiceminister zdradził, że strona amerykańska zobowiązała się do przedstawienia w najbliższych tygodniach konkretnych wariantów partnerskich, które zagwarantują, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie osłabieniu. Zalewski potwierdził również, że Polska jest gotowa w całości pokryć koszty wybudowania stałej bazy wojskowej dla zamieszkujących w niej żołnierzy amerykańskich.

Tymczasem decyzja Pentagonu o wycofaniu się z rotacji – będąca najprostszym sposobem na szybkie cięcia kadrowe w Europie – wywołała ogromne oburzenie w amerykańskim parlamencie. Sprawą zaskoczeni byli politycy obu partii oraz sami dowódcy sił lądowych USA, którzy o decyzji dowiedzieli się zaledwie kilka dni wcześniej.

Kongresmeni już zapowiadają bezwzględne wykorzystanie procedur budżetowych, by zmusić Pentagon do cofnięcia tej decyzji. Przewodniczący komisji sił zbrojnych w Izbie Reprezentantów, Mike Rogers, zagroził, że narzędziem nacisku na wojskowych decydentów będzie radykalne zamrożenie funduszy.

– To nie będą tylko budżety na podróże – ostrzegł Rogers, dając do zrozumienia, że restrykcje dotkną bezpośrednio finansów przeznaczonych na potrzeby najwyższych rangą urzędników ministerstwa.