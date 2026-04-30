Nietrzeźwa kierująca próbowała „załatwić sprawę” z policjantami. Kobieta odpowie przed sądem
Niebezpieczna kolizja pod Warszawą zakończyła się poważnymi zarzutami. 43-letnia kierująca była nietrzeźwa i nie miała uprawnień, a podczas interwencji próbowała uniknąć konsekwencji. Sprawa szybko przybrała znacznie poważniejszy obrót.
Kolizja pod Warszawą i poważne zarzuty. Kierująca próbowała uniknąć konsekwencji
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Piasecznie pod Warszawą. 43-letnia kobieta, która spowodowała kolizję z autobusem, była nietrzeźwa i nie miała uprawnień do kierowania. W trakcie interwencji próbowała wpłynąć na działania policjantów, co zakończyło się dodatkowymi zarzutami.
Uderzyła w autobus na przystanku
Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Piasecznie. Zgłoszenie wskazywało, że jeden z kierowców może być pod wpływem alkoholu.
Na miejscu funkcjonariusze zastali kierowcę autobusu oraz kobietę kierującą samochodem osobowym. Z ustaleń wynika, że podczas wyjazdu z parkingu dwukrotnie uderzyła ona w stojący autobus.
Ponad 2,5 promila i brak prawa jazdy
Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo okazało się, że nie posiadała uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Samochód został odholowany na parking depozytowy, a kierująca trafiła do dyspozycji policji.
Próba wpłynięcia na policjantów
Podczas transportu do jednostki policji kobieta próbowała uniknąć konsekwencji. Proponowała funkcjonariuszom korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.
Według relacji policji tłumaczyła, że jest prawnikiem i sugerowała możliwość „załatwienia sprawy”. Po poinformowaniu o konsekwencjach prawnych zaczęła znieważać funkcjonariuszy.
Lista zarzutów jest długa
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kilku zarzutów. Obejmują one:
– prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
– próbę wręczenia korzyści majątkowej
– znieważenie funkcjonariuszy
– jazdę bez uprawnień
– spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
Kobieta została objęta dozorem policji decyzją prokuratora. Sprawa będzie miała dalszy ciąg przed sądem.
Warszawa i okolice. Coraz więcej podobnych zdarzeń
Region warszawski od lat notuje dużą liczbę zdarzeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu oraz intensywna zabudowa zwiększają ryzyko kolizji.
Służby regularnie podkreślają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń na drogach. Każde takie zdarzenie może mieć poważne konsekwencje dla uczestników ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jakie są konsekwencje
– nie prowadź pojazdu po spożyciu alkoholu
– pamiętaj, że brak uprawnień to dodatkowa odpowiedzialność karna
– próba przekupstwa funkcjonariusza jest przestępstwem
– każda kolizja może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi
– w przypadku kontroli współpracuj ze służbami
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.