Niewiarygodne, jaką emeryturę może mieć żona Szymona Hołowni
Zakończenie kariery zawodowej przed czterdziestką to dla większości Polaków scenariusz nieosiągalny. W służbach mundurowych jest to jednak możliwe. Właśnie w ten sposób swoją drogę w armii zakończyła Urszula Brzezińska-Hołownia, wieloletnia pilotka myśliwca MiG-29.
Jej przypadek ponownie uruchomił dyskusję o zasadach emerytur wojskowych i różnicach między systemem mundurowym a powszechnym.
15 lat wystarczy, by uzyskać prawo do świadczenia
Żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem, mogą przejść na emeryturę po 15 latach. Nie obowiązuje ich model oparty na kapitale gromadzonym w ZUS. Ich świadczenia finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa i zależą od ostatniego uposażenia.
W przypadku pilotów wojskowych ustawodawca uwzględnia specyfikę zawodu: przeciążenia, rygorystyczne normy zdrowotne oraz stałą gotowość operacyjną. To właśnie dlatego możliwe jest zakończenie służby nawet w wieku 38 lat.
Ile może wynosić taka emerytura
Resort obrony, odpowiadając na pytania mediów, przedstawił symulację dla kapitana z 15-letnim stażem. Według wyliczeń świadczenie mogłoby wynosić około 10 200 zł brutto miesięcznie.
Kwota ta podlega corocznej waloryzacji. W tym roku wskaźnik wynosi 5,3 proc., co oznacza dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Co istotne, termin odejścia ze służby ma znaczenie. Emerytura liczona jest od ostatniego wynagrodzenia, a odejście na początku roku pozwala szybciej skorzystać z marcowej podwyżki świadczeń.
Dla porównania, podwyżki dla żołnierzy pozostających w czynnej służbie są niższe niż tegoroczna waloryzacja emerytur, co w niektórych przypadkach czyni zakończenie kariery finansowo korzystniejszym.
Emerytura nie zamyka drogi do zarabiania
Status emeryta wojskowego nie oznacza całkowitej rezygnacji z pracy. Byli żołnierze mogą podejmować zatrudnienie bez utraty prawa do świadczenia.
Istnieje również możliwość służby w tzw. aktywnej rezerwie. Wynagrodzenie z tego tytułu jest zwolnione z podatku dochodowego PIT. Dodatkowo podjęcie pracy w sektorze cywilnym i odprowadzanie składek do ZUS może w przyszłości skutkować nabyciem prawa do drugiej emerytury.
Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego możliwe jest pobieranie zarówno świadczenia wojskowego, jak i emerytury z systemu powszechnego.
Dlaczego temat budzi emocje
System mundurowy od lat wywołuje debatę. Jedni wskazują na wysokie ryzyko i odpowiedzialność związane ze służbą. Inni podnoszą argument nierówności wobec pracowników cywilnych, którzy muszą pracować znacznie dłużej, by otrzymać często dużo niższe świadczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.