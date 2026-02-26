Niewiarygodne, jaką emeryturę może mieć żona Szymona Hołowni

26 lutego 2026 13:50 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zakończenie kariery zawodowej przed czterdziestką to dla większości Polaków scenariusz nieosiągalny. W służbach mundurowych jest to jednak możliwe. Właśnie w ten sposób swoją drogę w armii zakończyła Urszula Brzezińska-Hołownia, wieloletnia pilotka myśliwca MiG-29.

Autorstwa Tomasz Molina – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115414010

Zobacz również:

Jej przypadek ponownie uruchomił dyskusję o zasadach emerytur wojskowych i różnicach między systemem mundurowym a powszechnym.

15 lat wystarczy, by uzyskać prawo do świadczenia

Żołnierze, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 rokiem, mogą przejść na emeryturę po 15 latach. Nie obowiązuje ich model oparty na kapitale gromadzonym w ZUS. Ich świadczenia finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa i zależą od ostatniego uposażenia.

W przypadku pilotów wojskowych ustawodawca uwzględnia specyfikę zawodu: przeciążenia, rygorystyczne normy zdrowotne oraz stałą gotowość operacyjną. To właśnie dlatego możliwe jest zakończenie służby nawet w wieku 38 lat.

Zobacz również:

Ile może wynosić taka emerytura

Resort obrony, odpowiadając na pytania mediów, przedstawił symulację dla kapitana z 15-letnim stażem. Według wyliczeń świadczenie mogłoby wynosić około 10 200 zł brutto miesięcznie.

Kwota ta podlega corocznej waloryzacji. W tym roku wskaźnik wynosi 5,3 proc., co oznacza dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Co istotne, termin odejścia ze służby ma znaczenie. Emerytura liczona jest od ostatniego wynagrodzenia, a odejście na początku roku pozwala szybciej skorzystać z marcowej podwyżki świadczeń.

Dla porównania, podwyżki dla żołnierzy pozostających w czynnej służbie są niższe niż tegoroczna waloryzacja emerytur, co w niektórych przypadkach czyni zakończenie kariery finansowo korzystniejszym.

Emerytura nie zamyka drogi do zarabiania

Status emeryta wojskowego nie oznacza całkowitej rezygnacji z pracy. Byli żołnierze mogą podejmować zatrudnienie bez utraty prawa do świadczenia.

Istnieje również możliwość służby w tzw. aktywnej rezerwie. Wynagrodzenie z tego tytułu jest zwolnione z podatku dochodowego PIT. Dodatkowo podjęcie pracy w sektorze cywilnym i odprowadzanie składek do ZUS może w przyszłości skutkować nabyciem prawa do drugiej emerytury.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego możliwe jest pobieranie zarówno świadczenia wojskowego, jak i emerytury z systemu powszechnego.

Dlaczego temat budzi emocje

System mundurowy od lat wywołuje debatę. Jedni wskazują na wysokie ryzyko i odpowiedzialność związane ze służbą. Inni podnoszą argument nierówności wobec pracowników cywilnych, którzy muszą pracować znacznie dłużej, by otrzymać często dużo niższe świadczenia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl