Niezwykłe zjawisko na niebie w święta! Kometa wielkanocna widoczna z Ziemi od wielu lat!
Już na początku kwietnia 2026 roku miłośnicy astronomii będą mogli podziwiać na niebie niezwykły obiekt – kometę C/2026 A1 (MAPS). Ze względu na termin swojej największej aktywności zyskała ona przydomek „wielkanocnej” i według przewidywań ekspertów może stać się najjaśniejszym tego typu zjawiskiem widocznym z Ziemi od czasu słynnej komety Hale’a-Boppa z 1997 roku
Odkrycie i charakterystyka „kosmicznego gościa”
Kometa C/2026 A1 (MAPS) została dostrzeżona stosunkowo niedawno, bo 13 stycznia 2026 roku, przez teleskop znajdujący się na pustyni Atakama w Chile. Obiekt ten należy do rzadkiej grupy komet muskających Słońce z rodziny Kreutza. Charakteryzują się one bardzo wydłużonymi orbitami, które prowadzą je ekstremalnie blisko tarczy słonecznej.
Kluczowy moment dla przetrwania komety nastąpi 4 kwietnia 2026 roku. Wówczas przejdzie ona w odległości zaledwie 160 000 km od powierzchni Słońca – to dystans ponad dwukrotnie mniejszy niż trasa z Ziemi na Księżyc. Oddziaływanie grawitacyjne oraz temperatura sięgająca 1 000 000°C stanowią dla lodowo-skalnego jądra ogromne wyzwanie. Jeśli jednak kometa przetrwa to zbliżenie, jej jasność może wzrosnąć do -5 magnitudo, co uczyniłoby ją widoczną gołym okiem nawet w pełnym słońcu.
Jak i kiedy obserwować kometę wielkanocną?
Najlepsze warunki do podziwiania zjawiska wystąpią w okresie tuż po Wielkanocy. Kometa będzie wówczas widoczna nisko nad zachodnim horyzontem, zaraz po zachodzie Słońca. W odnalezieniu obiektu na niebie pomocna może okazać się planeta Wenus, która posłuży jako jasny punkt odniesienia.
Warto pamiętać, że komety to „brudne kule śniegu” złożone z lodu, pyłu i skał. Pod wpływem ciepła słonecznego uwalniają gazy, tworząc widowiskowy warkocz. Eksperci ostrzegają jednak, aby nie kierować wzroku ani instrumentów optycznych bezpośrednio w stronę Słońca podczas prób odnalezienia komety, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Bezpieczną alternatywą są transmisje online z teleskopów kosmicznych, takich jak sonda SOHO, udostępniane przez ESA i NASA.
