Niezwykły księżyc nad Warszawą. Mieszkańcy mogą przecierać oczy ze zdumienia
W niedzielny wieczór nad Warszawą można było zobaczyć wyjątkowo efektowne zjawisko. Nad dachami budynków pojawiła się ogromna, pomarańczowa tarcza, która na pierwszy rzut oka wyglądała jak superksiężyc albo wręcz tajemniczy obiekt zawieszony nisko nad miastem. To tak zwany księżyc truskawkowy.
To nie UFO, tylko pełnia Księżyca
Choć widok mógł wyglądać nietypowo, wyjaśnienie jest naturalne. Obiektem widocznym nad Warszawą był Księżyc w pełni. Czerwcowa pełnia bywa potocznie nazywana Truskawkowym Księżycem. Nazwa nie oznacza, że Księżyc faktycznie zmienia kolor na truskawkowy. Chodzi o tradycyjne określenie pełni przypadającej w okresie dojrzewania truskawek.
Pomarańczowy lub czerwonkawy odcień Księżyca przy horyzoncie to efekt przechodzenia światła przez grubszą warstwę atmosfery. Podobnie dzieje się podczas zachodów słońca. Krótsze fale światła są silniej rozpraszane, a do obserwatora dociera więcej barw ciepłych: żółci, pomarańczu i czerwieni.
Dlaczego wyglądał tak ogromnie?
Wrażenie, że Księżyc jest wyjątkowo duży, wynika przede wszystkim z jego położenia nisko nad horyzontem. Gdy tarcza znajduje się tuż nad budynkami, drzewami albo latarniami, mózg automatycznie porównuje ją z obiektami w tle. To daje efekt znany jako iluzja księżycowa. Księżyc wydaje się wtedy większy niż wtedy, gdy znajduje się wysoko na niebie.
Wbrew pierwszemu wrażeniu nie był to jednak klasyczny superksiężyc. Czerwcowa pełnia przypadła w czasie, gdy Księżyc znajdował się daleko od Ziemi, blisko najdalszego punktu swojej orbity. Oznacza to, że astronomicznie była to raczej mikropełnia, czyli przeciwieństwo superksiężyca. Na zdjęciach mogła jednak wyglądać imponująco właśnie przez niski kąt obserwacji, kolor atmosferyczny i zestawienie z miejską zabudową.
Warszawa miała widowiskowy wieczór
Takie zjawiska najlepiej widać z miejsc z odsłoniętym widokiem na horyzont: z wyższych pięter, tarasów, mostów, otwartych przestrzeni albo punktów widokowych. W mieście dodatkowy efekt robi kontrast między ciemnym niebem, światłami zabudowy i jasną tarczą Księżyca.
Zdjęcia wykonane nad Warszawą pokazują Księżyc w wyjątkowo malowniczej odsłonie. Jasna, pomarańczowa tarcza zawieszona nisko nad dachami wyglądała niemal nierealnie, ale była w pełni naturalnym zjawiskiem astronomicznym. Kto spojrzał w odpowiednim momencie w niebo, mógł zobaczyć jedno z najbardziej efektownych nocnych widowisk tego miesiąca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.