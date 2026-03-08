Nigdy nie wysyłaj tego w paczce. Poczta może zniszczyć przesyłkę, a rachunek zapłacisz Ty
Wysyłanie paczek stało się codziennością. Coraz częściej nadajemy przesyłki z jedzeniem dla rodziny, domowymi przetworami czy produktami spożywczymi. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że niektóre rzeczy absolutnie nie powinny trafić do zwykłej paczki pocztowej. Konsekwencje mogą być bardzo poważne – od wysokich kar finansowych po problemy prawne.
Eksperci ostrzegają, że szczególnie ryzykowne jest wysyłanie produktów pochodzenia zwierzęcego w standardowych przesyłkach.
Nie wszystko można wysłać w paczce
Wielu nadawców zakłada, że jeśli coś zmieści się w kartonie i jest dobrze zapakowane, można to bez problemu wysłać. W praktyce regulaminy firm kurierskich i operatorów pocztowych są znacznie bardziej restrykcyjne.
Poczta Polska, podobnie jak firmy kurierskie takie jak InPost czy DPD, jasno wskazuje w regulaminach, że produkty wymagające kontrolowanej temperatury lub szybko psujące się nie mogą być wysyłane w standardowych przesyłkach.
Dotyczy to między innymi:
-
surowego mięsa
-
nabiału
-
świeżych produktów spożywczych
-
innych artykułów wymagających chłodzenia
Jeżeli taki towar zostanie wykryty w paczce, operator może ją natychmiast zutylizować. Co ważne, koszty takiej utylizacji mogą zostać przeniesione na nadawcę.
Dlaczego to takie ryzykowne
Standardowy transport paczek nie jest przystosowany do przewozu żywności wymagającej chłodzenia. Przesyłki przechodzą przez sortownie i trafiają do samochodów, w których latem temperatura potrafi przekroczyć 40 stopni Celsjusza.
W takich warunkach produkty spożywcze bardzo szybko się psują i mogą stanowić zagrożenie sanitarne.
Dlatego operatorzy traktują takie przesyłki jako potencjalnie niebezpieczne.
Gigantyczne rachunki za uszkodzone paczki
Problemy nie kończą się na zniszczeniu przesyłki. Jeśli paczka z niedozwoloną zawartością ulegnie rozszczelnieniu i uszkodzi inne przesyłki, nadawca może zostać obciążony kosztami odszkodowań.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której wyciek z paczki z mięsem zniszczy elektronikę wartą kilka tysięcy złotych. W takim przypadku operator może dochodzić pełnego zwrotu kosztów od nadawcy.
Dodatkowo firmy kurierskie coraz częściej nakładają kary umowne za wysyłanie zakazanych produktów, które mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.
Możliwa interwencja służb
Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się, gdy sprawą zainteresują się instytucje państwowe.
Produkty pochodzenia zwierzęcego traktowane są jako materiały wysokiego ryzyka biologicznego, ponieważ mogą przenosić choroby takie jak:
-
ASF (afrykański pomór świń)
-
ptasia grypa
W przypadku wykrycia nielegalnego transportu takich produktów sprawa może zostać przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjne kary mogą wynosić od 200 do nawet 10 tysięcy złotych.
Jak bezpiecznie wysyłać żywność
Jeśli ktoś chce wysłać produkty spożywcze, powinien korzystać z usług specjalistycznych firm logistycznych oferujących transport w kontrolowanej temperaturze.
W praktyce oznacza to:
-
odpowiednie opakowania termiczne
-
transport chłodniczy
-
specjalne oznaczenie przesyłki
Bez tego zwykła paczka może okazać się bardzo kosztownym błędem.
Eksperci podkreślają, że przed nadaniem przesyłki warto dokładnie sprawdzić regulamin operatora. Kilka minut poświęconych na przeczytanie zasad może uchronić nadawcę przed bardzo wysokimi kosztami i poważnymi problemami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.