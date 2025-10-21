NIK ujawnia skandal w IPN! Miliony złotych wydane bez efektu

21 października 2025 19:55 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Najwyższa Izba Kontroli wystawiła Instytutowi Pamięci Narodowej druzgocącą ocenę. Z raportu wynika, że niemal połowa wydatków IPN w latach 2022–2025 była nieefektywna lub niezgodna z prawem. Kontrolerzy wskazali m.in. na niegospodarność, błędy w zamówieniach publicznych i wydatki na projekty, które nigdy nie powstały.

Fot. Warszawa w Pigułce

NIK miażdży raportem IPN. Miliony złotych wydane bez efektu

Najwyższa Izba Kontroli wystawiła Instytutowi Pamięci Narodowej druzgocącą ocenę. W raporcie „Gospodarka finansowo-majątkowa IPN” NIK wskazuje na liczne nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i środkami publicznymi w latach 2022–2025. Według ustaleń kontrolerów niemal połowa wydatków objętych analizą — aż 47,6 mln zł — została rozdysponowana w sposób nieefektywny i nieoszczędny.

Negatywna ocena działalności IPN
Kontrola objęła gospodarkę finansową i majątkową Instytutu, który dysponuje środkami z budżetu państwa oraz majątkiem Skarbu Państwa. Jak podkreśliła NIK, sposób ich wykorzystywania powinien cechować się „szczególną starannością i gospodarnością” — czego w tym przypadku zabrakło.

W raporcie znalazło się wiele zarzutów:
– niezgodne z prawem zmiany w strukturze organizacyjnej IPN,
– nieuzasadnione dzielenie zamówień publicznych,
– niegospodarne wynajmowanie nieruchomości,
– a także wydatki na zagraniczną placówkę IPN, która nigdy nie powstała, lecz kosztowała podatników blisko 400 tys. zł.

Izba zakwestionowała również wydatki na działalność edukacyjną, w tym kontynuację projektu promocyjnego „Gra Szyfrów”, który NIK określiła jako „nieskuteczny i niecelowy”.

Jedyny pozytywny punkt – dotacje
Z całej kontroli tylko jeden obszar otrzymał pozytywną ocenę – udzielanie i rozliczanie dotacji. W tym zakresie NIK nie dopatrzyła się uchybień.

Wyniki raportu mogą mieć poważne konsekwencje dla kierownictwa IPN, zwłaszcza że wnioski pokontrolne wskazują na brak transparentności i nadużycia przy wydatkowaniu środków publicznych. Izba zapowiedziała przekazanie szczegółowych ustaleń do właściwych organów państwowych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl